Ajokortti ei tammikuusta lähtien kelpaa tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksia hakiessa — Vahvaan sähköiseen tunnistamiseen vaaditaan passi tai henkilökortti

Ajokortti ei ensi vuoden alusta lähtien enää kelpaa vahvan sähköisen tunnistusvälineen hakemiseen. Vahvaa sähköistä tunnistamista ovat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne ja kansalaisvarmenne.

Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen Turvallisuussääntely-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen täsmentää, että kyse on ensitunnistumisesta.

— Kun otetaan jokin näistä tunnistamispalveluista ensimmäistä kertaa käyttöön, henkilö täytyy fyysisesti tunnistaa. Siinä tunnistamisessa ajokortti ei enää käy.

Sen sijaan kun on kerran käynyt fyysisesti tunnistautumassa ja on jokin sähköinen tunnistusväline – verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai kansalaisvarmenne – voi jatkossa tunnistautua sähköisesti hankkiessaan muita sähköisiä tunnistusvälineitä.

Ajokortin käyttö tunnistuksessa on ollut lakiin määritelty poikkeus, joka poistuu vuoden loppuun mennessä. Mahdollisuus hyväksyä ajokortti tunnistusvälineenä päätettiin poistaa siirtymäajalla vuonna 2016, kertoo Viestintäviraston lakimies Marko Priiki.

Juutisen mukaan lainsäädäntö lähtee siitä, että passi ja henkilökortti ovat välineet, joilla fyysinen ensitunnistaminen tulee tehdä. Ajokortin hyväksyminen tunnistusvälineenä on ollut poikkeus lakiin.

— Ajokortti on tehty ajo-oikeuden todentamista varten. Sitä ei sinänsä ole tehty henkilön tunnistamiseen, Juutinen sanoo.

Passin myöntää poliisiviranomainen. Ajokortin myöntöoperaatio on erilainen: ajokortin myöntö siirtyi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuonna 2016. Lisäksi passissa löytyy muun muassa kansallisuustietoja ja sen voimassaolo on rajoitettu viiteen vuoteen kerralla. Passista ja henkilökortissa on huomioitu enemmän henkilötunnistamiseen liittyviä asioita.

Ajokortti käy kuitenkin edelleen henkilöllisyyden tunnistamiseen esimerkiksi kaupoissa, Alkossa ja muissa pankkipalveluissa.

Viestintäviraston asiasta julkaisemassa tiedotteessa todettiin, että muutoksella halutaan minimoida riski siitä, että tunnistusväline myönnettäisiin väärälle henkilölle. Juutisen mukaan tämä ei ole erityisen yleistä.

— Taustalla ei ole sellaista, että väärien identiteettien hankkiminen olisi hälyttävästi kasvanut. Meidän tietoomme ei ole tullut, että tunnuksia olisi myönnetty suuria määriä väärille ihmisille.

Kyse on ennen kaikkea turvallisuuden lisäämisestä.

Suurelle osalle ihmisiä muutos ei ole suuri, arvelee Juutinen.

— Suurimmalla osalla on jo passi tai henkilökortti käytössä tai sähköinen tunnistamisväline hankittu.

Heihin muutos ei vaikuta. Jos esimerkiksi verkkopankkkitunnuksia ei ole entuudestaan, tulee pankkiin mennessä muistaa ottaa mukaan voimassa oleva passi tai henkilökortti ajokortin lisäksi.

Voimassaoleva passi tai henkilökortti löytyy noin neljältä miljoonalta suomalaiselta. Lisäksi ulkomaalaisille myönnettäviä henkilökortteja on voimassa noin 72 000. Poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruudun mukaan henkilökorttien myöntömäärät ovat olleet viime vuosina hienoisessa kasvussa. Tämän vuoden myöntömäärän uskotaan nousevan hieman yli 200 000 henkilökorttiin.

Muuhun pankissa tehtävään tunnistukseen ajokortti riittää tulevaisuudessakin ainakin Nordeassa, Oma Säästopankissa, Osuuspankissa ja Handelsbankenissa.