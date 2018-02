Mikkelin Ladun puheenjohtaja Seppo Tiihonen jätti kerran Etelä-Amerikan matkansa väliin yhdistyksen vuoksi, hän kaipaa lisää nuoria vapaaehtoisiksi — Katso video Latupirtiltä! Sata vapaaehtoista pyörittää Latupirtin kahviota Mikkelin Otavassa. Parhaiten käyvät kaupaksi sillikananmunaleivät, sanoo Kati Lahti. Risto Hämäläinen Vaikka Mikkelin Ladun puheenjohtajalle Seppo Tiihoselle on jo kertynyt ikää, miehen suksi luistaa vauhdikkaasti. Haukivuorelta kotoisin oleva eläkeläinen sanoo syntyneensä sukset jalassa. - Kun olin lapsi, koulumatkat hiihdettiin. Ei ollut mitään kuljetuksia. Nyt huolettaa, että en ole ehtinyt tarpeeksi ladulle yhdistyksen juttujen vuoksi, Tiihonen kertoo sunnuntaina Latupirtillä Otavassa.

Ovi käy yhtenään. Pakkassäästä nauttineet punaposkiset hiihtäjät istuutuvat yhteisen pöydän ääreen. Lämpimässä Latupirtissä Mikkelin Otavassa tuoksuvat kahvi, mehu ja pulla.

Pitkäaikaiset vapaaehtoistyöntekijät Kati Lahti, Tarja Pajunen ja Pekka Martikainen tulivat noin kello yhdeksän aikoihin sunnuntaina Latupirtille. He tekivät voileivät valmiiksi ja keittivät kahvit.

— Sillikananmunaleivät käyvät parhaiten kaupaksi, kinkkuleipiä menee vähemmän. Latupirtissä leivotaan harvoin, mutta pullia saatetaan paistaa, eläkkeellä oleva Lahti kertoo.

Hän ei pysty olemaan toimettomana.

— Pidän asiakaspalvelusta ja olen itsekin liikunnallinen ihminen, Lahti sanoo hymyillen.

— Olen ollut talkoohommissa koko ikäni, koska on kiva olla ihmisten kanssa. Latupirtin miljöö on mukava — tarjoaa monia mahdollisuuksia, Pajunen sanoo.

"Täällä voi höpötellä ihmisten kanssa"

Latupirtillä on riittänyt vapaaehtoisia — heitä on noin 100. Jokainen on vuorollaan kaksi—kolme kertaa talvessa pitämässä pirttiä yllä.

Emännät tekevät oletuslistan, mutta vapaaehtoiset vaihtelevat vuorojaan joustavasti menojensa mukaan. Aina löytyy joku päivystämään.

Risto Hämäläinen Pitkäaikaiset vapaaehtoistyöntekijät Kati Lahti (vasemmalla), Tarja Pajunen ja Pekka Martikainen pyörittivät sunnuntaina Latupirtin kahviota.

— Täällä voi höpötellä ihmisten kanssa. Tosin jos keli on huono, silloin pirtissä taas saa olla rauhassa itsekseen, eläkkeellä oleva Martikainen sanoo.

Hän on tehnyt vapaaehtoistöitä niin kauan kuin Latupirtti on ollut pystyssä vuodesta 2001.

— Kerran yksi hiihtäjä tuli tänne huonolla kelillä, kun olimme jo sulkemassa. Hän oli lähtenyt Kalevankankaalta ja oli niin poikki, että halusimme antaa hänelle evästä syödäkseen. Hiihtäjä sai energiaa jatkaa matkaansa takaisin, Martikainen muistelee.

— Minulle luonnossa kulkeminen antaa voimaa.

"Punaiset posket lapsilla ja aikuiset hymyilevät — se on hyvä palkka"

Mikkelin Ladun puheenjohtaja Seppo Tiihonen, 73, tuli Latupirtille hiihdettyään Akkalan lenkin. Tiihonen toivoisi lisää nuoria aikuisia mukaan vapaaehtoistoimintaan.

— On tuhannen taalan paikka keksiä, miten heitä saa talkoisiin. Olen huomannut, että ihmiset tulevat, kun heitä pyytää mukaan henkilökohtaisesti, Tiihonen sanoo.

— Ihmisten sitouttaminen vapaaehtoistoimintaan on hankalaa. Jokaisella on omia menojaan, mutta kyse on siitä, miten arvottaa menonsa.

Tiihonen tykkää puuhata kaikenlaista.

— Punaiset posket lapsilla ja aikuiset hymyilevät — se on hyvä palkka. Tulee tunne siitä, että ei ole ihan turhaan tehnyt hommia, Tiihonen sanoo.

— Olen jättänyt monia omia menojani väliin yhdistyksen tapahtumien vuoksi. Kerran olin jo maksanut Etelä-Amerikan matkan, mutta lähdinkin itse melomaan porukan kanssa ja laitoin vaimon matkalle. Kumpikin oli tyytyväinen.

Tiihosen mukaan Latupirtiltä saadut tuotot ovat merkittävä osa yhdistyksen tuloista.

Risto Hämäläinen Mikkelin Ladun Latupirtin kahvio on hiihtäjien kohtauspaikka Tattalanlammen rannalla.

— Jos on hyvä hiihtotalvi, tuotot ovat hyvät. Aika paljon meillä menee aikaa sen organisoimiseen, mistä saamme rahaa kulujemme kattamiseen.

Latupirtin kahvio on nyt hiihtäjien iloksi auki joka päivä kello 10—16.

— Ennen kahvio oli auki kello 15 asti, mutta huomasimme, että asiakkaita riitti vielä silloin.