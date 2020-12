Juvalla palaneen pienkerrostalon sammutus- ja raivaustyöt on saatu päätökseen – Seurakunta on avannut keräyksen kotinsa menettäneille, myös SPR auttaa

Juvalaisen pienkerrostalon sammutus- ja raivaustyöt saatiin päätökseen keskiviikkona loppuiltapäivästä.

Päivystävä palomestari Markku Mäkelä Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että kiinteistön jälkivartiointi on luovutettu talon omistajalle.

Mäkelän mukaan palokunta teki keskiviikkona päivällä kohteessa raivaus- ja purkutöitä.

Antti Kilkki Tulipalo levisi nopeasti pienkerrostalon ullakolle. Palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa.

Juvantien pienkerrostalossa tiistai-iltana syttyneen tulipalon jälkisammutustöiden jälkeen kohteessa käynnistettiin palonsyyntutkinta, jossa ovat mukana pelastuslaitos ja poliisi.

Tiistaina illalla syttynyt tulipalo levisi kaikkiin kerrostalon asuinhuoneistoihin, ja rakennus kärsi erittäin mittavat vahingot. Rakennuksessa on seitsemän asuinhuoneistoa ja runsaasti varastotiloja.

Palo ei ollut vaarassa levitä muihin rakennuksiin, mutta palopaikalta muodostui aamupäivällä edelleen runsaasti savua.

Antti Kilkki Palon sammutustöihin osallistui useita palokuntia. Sammutus- ja raivaustyöt kestivät lähes vuorokauden.

Kerrostalon asukkaat viettivät yön hätämajoituksessa toisaalla. Asunnoissa tulipalon syttyessä olleet kuusi henkilöä onnistuivat pääsemään ulos omin avuin.

Tulipalon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta Juvantiellä tiistaina illalla noin kello 18.30 aikaan.

Vesa Vuorela Pelastuslaitos sammutti vielä keskiviikkoaamupäivänä savuavaa kerrostaloa.

Palopaikalla oli keskiviikkona aamupäivän aikaan paljon ihmettelijöitä. Ohikulkevat ihmiset pysähtyivät pidemmäksi ajaksi katsomaan, mitä on oikein tapahtunut. Myös autoilijat hidastivat palaneen talon kohdalla ja kuvasivat tilannetta kännykkäkameroillaan. Vanha rakennus on juvalaisille tuttu.

Kotinsa menettäneitä voi auttaa seurakunnan ja SPR:n kautta

Juvan tulipalossa kuusi taloutta on menettänyt kaiken omaisuutensa. Talo tuhoutui tulipalossa täysin, eikä asukkaiden omaisuutta voitu pelastaa.

Tiistai-illan tulipalossa kotinsa menettäneillä juvalaisilla on tarvetta erilaisista kodin tavaroista. SPR tekee tarvekartoitusta henkilöiden tarvitsemasta avusta.

Myös Juvan seurakunta auttaa kotinsa menettäneitä. Seurakunnan Facebook-sivuilla kerrotaan, että seurakunta on avannut rahankeräystilin, jonne ihmiset voivat lahjoittaa rahaa.

Seurakunnalla on keräykselle rahankeräyslupa. Luvan numero on RA/2020/975. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Juvan seurakunnan rahankeräystilin numero on FI95 5088 0020 0076 33 (OKOYFIHH). Viestikenttään tulee kirjoittaa "tulipalo".

Juvan seurakunnan kautta on myös mahdollista lahjoittaa tavaroita kotinsa menettäneille. Juvan seurakunta selvittää avun tarvetta. Seurakunta ilmoittaa nettisivuillaan ja muilla kanavilla myöhemmin, millaiselle avulle ja tavaroille on eniten tarvetta.

