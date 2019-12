Vielä ehdit äänestää Mikkelin seudun parasta asiakaspalvelijaa — Katso ehdokkaat tästä!

Äänestys on käynnissä tapaninpäivään asti. Ehdolla on viisi mikkeliläistä asiakaspalvelun ammattilaista.

Länsi-Savo etsii Mikkelin seudun parasta asiakaspalvelijaa. Finaaliin asti ovat edenneet seuraavat viisi asiakaspalvelun ammattilaista. Voit lukea ehdokkaiden pidemmät esittelyt tästä jutusta.

Äänestää omaa suosikkiasi lähettämällä sähköpostiviestillä haluamasi ehdokkaan nimi osoitteeseen toimitus@lansi-savo.fi. Äänestysaikaa on tapaninpäivään 26. joulukuuta asti.

Irina Ravantti, Ravintola Kallioniemi ja Ristiinan K-market

Ristiinassa tällä hetkellä asuva Irina Ravantti on mikkeliläisille tuttu monesta yhteydestä. Kantakaupunkilaiset muistavat hänet Päivänpaiste-luontaistuotekaupan yrittäjänä ja Sun Saimaa -kahvilasta, ristiinalaiset taas ravintola Kallioniemen ”emäntänä” ja nykyisin myös työntekijänä Ristiinan K-marketista.

Roope Nykänen

Jotkut mikkeliläiset ovat voineet törmätä Roope Nykäseen kirpputori-kahvila Wilman & Wihtorin ovilla jo silloin, kun Nykänen oli vasta lapsi. Perheyrityksessä jo lapsena mukana ollut Nykänen muistaa pitäneensä asiakkaille ovia auki jo taaperona. Nyt hän työskentelee itse Wilmassa & Wihtorissa.

Leila Häkkänen, Ravintola Pruuvi

Jos jokin mikkeliläisessä ravintolamaailmassa pysyy, se on Pruuvin tarjoilija Leila Häkkänen. Hänellä on takanaan pitkä työhistoria, sillä ensimmäistä kertaa hän asteli ravintolaan töihin vuonna 1975. Vanhemmat eivät päästäneet häntä lentoemännäksi, joten nuori nainen päätti lähteä ravintola-alalle.

Häkkänen kuvailee asiakaspalvelutyön ja erityisesti ravintola-alan työn olevan palkitsee ja vangitsevaa.

Marja-Leena Savikurki, Mikalo

Asukassihteerinä vuokra-asuntoyhtiö Mikalolla työskentelevän Marja-Leena Savikurjen työnkuva on laaja: hän tekee esimerkiksi asukasvalintaa ja vuokrasopimuksia. Savikurjen mielestä työssä tärkeintä on se, että asunnon etsimisessä otetaan huomioon ihmisten tarpeet.

Sonja Torniainen, Mikkelin teatteri

Lippukassanhoitaja Sonja Torniainen on työskennellyt Mikkelin teatterilla noin viisi vuotta. Hänen mielestään asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan kohtaaminen. Hän iloitsi saamistaan kehuista, sillä hänen mielestään se kertoo, että hän on onnistunut työssään.