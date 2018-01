Influenssa-aalto ruuhkauttaa Essoten päivystystä — Tässä ohjeet, milloin kannattaa hakeutua hoitoon Tartuntariskin pienentämiseen lääkäri antaa yksinkertaisen neuvon. Pese kädet saippualla ja vedellä riittävän usein. Jaakko Avikainen

Influenssapotilaat ovat ruuhkauttaneet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten päivystyksen.

Essote tiedottaa, että päivystys on ajoittain erittäin ruuhkautunut influenssapotilaiden takia.

Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Alueen asukkaita kehotetaan pienentämään tartuntariskiä pesemällä kädet saippualla ja vedellä riittävän usein.

Kädet kannattaa pestä:

• kun tulet ulkoa sisään

• ennen ruoan laittoa ja ruokailua

• wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen

• niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

• kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö

Katso THL:n videolta, kuinka peset kädet oikein. Jos video ei näy, katso se tästä linkistä.

Influenssan oireet ja hoito ovat useimmiten samanlaisia kuin tavallisessa flunssassa. Influenssaa hoidetaan useimmissa tapauksissa parhaiten kotona lepäämällä ja nauttimalla riittävästi nestettä.

Kuumetta alentavia särkylääkkeitä saa apteekista.

Milloin pitää hakeutua hoitoon?

— Hoitoon kannattaa hakeutua, jos sinulla on korkea kuume tai yleisvointisi on huono tai mikäli vointisi on etenevästi heikkenevä tai et pärjää päivittäisissä askareissasi, Essoten vastaanottoalueen ylilääkäri Hans Gärdström kehottaa tiedotteessa.

Lääkäriin kannattaa hakeutua myös silloin, jos oireet palaavat ensin lievityttyään. Riskiryhmiin kuuluvien kannattaa tulla muuta väestöä herkemmin vastaanotolle.

Suurimpia riskiryhmiä ovat raskaana olevat naiset, yli 65-vuotiaat, 6 kuukauden—3 vuoden ikäiset lapset ja eräät kroonisia sairauksia potevat kuten sydänsairaat, keuhkosairaat ja diabeetikot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivuilta voi tarkistaa, kuuluko riskiryhmiin.

— Mikrobien leviämistä kannattaa ehkäistä suojaamalla suu kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina heti roskiin, Gärdström neuvoo.

Katso oheiselta videolta, kuinka yskit oikein. Jos video ei näy, pääset siihen tästä.