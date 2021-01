Essoten alueella ilmeni viikonlopun jälkeen kolme uutta koronatartuntaa lisää – Sata henkilöä asetettu karanteeniin

Altistuneiden määrä on suuri, Essotelta kerrotaan.

Sunnuntain jälkeen Essoten alueella on todettu kolme uutta positiivista koronatestien tulosta. Kaikki tapaukset liittyvät sunnuntaina uutisoituihin kolmeen tartuntaan, jotka löytyivät Mikkelistä.

Tartuntojen johdosta noin sata henkilöä on asetettu karanteeniin. Mikkelin lukio siirtyi sunnuntaina todettujen koronatapausten takia etäopetukseen ainakin tämän viikon ajaksi.

– Altistuneiden määrä on suuri ja voi olla, että lisää tartuntatapauksia ilmaantuu. On hyvin tärkeää, että kaikki pienioireisetkin hakeutuvat nyt testiin. Myös lasten ja nuorten testaaminen lievissäkin flunssaoireissa on hyvin tärkeää tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tartuntojen johdosta Essote on päivittänyt altistumispaikkojen listausta. Katso paikat täältä. Altistua on voinut esimerkiksi Crossfit Mikkelissä maanantaina 18.1. kello 16–17 ja tiistaina 19.1. kello 16–18.