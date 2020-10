Xamkin valintakokeet Mikkelissä ensi viikolla – Opiskelijoiden lähiopetus on peruttu valintakoepäivänä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin syksyn yhteishaun pääsykokeet järjestetään ensi viikolla. Kokeet järjestetään digitaalisina, ja ne ovat kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiset.

Mikkelissä valintakoe on torstaina 29. lokakuuta. Perjantai on kokeen varapäivä. Mikkelin koetilaisuuteen on ilmoittautunut yhteensä 344 hakijaa. Koetilaisuuksia on joka päivä kaksi: aamupäivän kokeeseen saavutaan kello 8 ja iltapäivän kokeeseen kello 13.

Hakija sai valintakokeeseen ilmoittautuessaan itse valita, missä koepaikassa osallistuu kokeeseen. Xamkiin hakeneet saattavat siis osallistua kokeeseen jossain muualla, ja Xamkin kampuksilla järjestettäviin kokeisiin saattavat osallistua muihin ammattikorkeakouluihin hakeneet.

Koronavirukseen liittyvien erityisjärjestelyiden takia Xamkissa lähiopetus on peruttu valintakoepäivinä, jotta kampuksilla on vähemmän ihmisiä paikalla. Xamk suosittelee, että myös henkilökunta tekisi kampuksella vain välttämättömät työtehtävät koepäivänä.

Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27. marraskuuta.