Sosterin alue siirtyi koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen – Kososen bussivuorolla on voinut altistua virukselle

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella on siirrytty koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sosterin alueella siirrytään kiihtymisvaiheeseen koko koronapandemian aikana. Tähän saakka alue on pysynyt perustasolla.

Kiihtymisvaiheeseen siirrytään koronaviruksen tartuntamäärien nousun takia, sosiaali- ja terveysministeriön asettaman koronavirushybridistrategian mukaisesti.

Kahden viikon insidenssiluku on Itä-Savossa 55, eli 55 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden. Karanteenissa on tällä hetkellä Itä-Savon alueella noin 300 henkilöä.

Sosterin alueella koronavirus on levinnyt kahdessa tartuntaketjussa. Ensimmäinen ketju lähti liikkelle Xamkin opiskelijoiden keskuudesta tammikuussa.

Toinen ketju syntyi Kososen bussivuorolla Helsingistä Savonlinnaan tiistaina 26. tammikuuta. Linja-auto kulki myös Mikkelin matkakeskuksen kautta. Kaikkia Kososen liikenteen bussivuorolla tällöin kello 15–20 matkustaneita suositetaan jäämään välittömästi omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutumaan lievissäkin oireissa koronatestiin.

Essoten alue on tällä hetkellä koronaviruksen leviämisen perustasolla.