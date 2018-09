Ilma pressuilla suojatun veneen sisällä haisee ummehtuneelle. Ilmassa on häivähdys vanhaa sikarinsavua. Penkkien pehmustetyynyt on kasattu päällekkäin, ja penkin sisältä pilkottaa peitto. Lattialla on yksi tohveli ja yksi lenkkikenkä. Kaasuhellalla on vesipannu.

Itä-Suomen hovioikeus tutustui torstaina Lappeenrannassa Kanavansuun perinnelaivatelakalla säilytyksessä olevaan Nora-nimiseen huviveneeseen, jolla venäläisperhe salakuljetti ihmisiä Venäjältä Suomeen Saimaan kanavan kautta. Hovioikeus alkaa käsitellä tapausta ensi viikolla. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan veneellä tuotiin Suomeen ainakin 67 ihmistä.

Rikostutkija Vesa Metso Kaakkois-Suomen rajavartiostosta esitteli hovioikeuden kolmelle tuomarille, esittelijälle sekä syytettyjen edustajille paikkoja, joihin ihmisiä oli piilotettu. Piiloja oli muun muassa sänkyjen ja penkkien sisällä, portaiden alla ja moottoritilassa. Jotkut tilat ovat olleet kosteita, ja niissä on sähköjohtoja.

Syyttäjä Heidi Savurinne sanoi ennen katselmusta, että veneeseen tutustumisen auttaa saamaan käsityksen, minkä kokoinen vene on ja miten ahtaissa olosuhteissa salakuljetetut ihmiset ovat Suomeen matkustaneet. Vene on ollut takavarikoituna kesäkuusta 2016 lähtien.

Mika Strandén Salakuljetetut olivat piilossa muun muassa penkkien sisällä.

Kaksi tuomittua valitti hovioikeuteen

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi Sergei Bukinin viideksi vuodeksi vankeuteen ja Bukinin aikuisen tyttären Tatiana Krupeninan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Bukinin alaikäinen poika sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion. Seitsemän muun henkilön syytteet avunannosta törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä hylättiin.

Sergei Bukin ja Krupenina valittivat tuomioistaan Itä-Suomen hovioikeuteen.

Sergei Bukin oli paikalla katselmuksessa, mutta ei noussut veneeseen. Bukin oli laihtunut sitten viime joulukuun, jolloin asian käsittely päättyi käräjäoikeudessa.

Veneessä ei ole mitään poikkeavaa rakennetta, johon viranomaiset olisivat voineet kiinnittää huomiota. — Heidi Savurinne

Syyttäjä toisti katselmuksessa, että Bukin ja hänen lapsensa olivat valikoituneet salakuljettajiksi, koska he pystyivät luomaan illuusion perheestä, joka on huvimatkalla.

— Veneessä ei ole mitään poikkeavaa rakennetta, johon viranomaiset olisivat voineet kiinnittää huomiota, syyttäjä Heidi Savurinne sanoi.

Itä-Suomen hovioikeus alkaa käsitellä tapausta ensi maanantain Kouvolassa. Oikeudenkäyntiä varten on alustavasti varattu yhdeksän istuntopäivää.

Saimaan kanavan ihmissalakuljetus

Paljastui kesäkuussa 2017. Viranomaiset ottivat kiinni kolme venäläistä, jotka olivat tuoneet Suomeen 17 jemeniläistä.

Kuljetettavat oli piilotettu huviveneen säilytystiloihin ja rakenteisiin.

Käräjäoikeuden mukaan venäläiskolmikko salakuljetti ihmisiä Suomeen seitsemän kertaa

Suomeen tuotiin ainakin 67 ihmistä.

Heistä osa haki Suomesta turvapaikkaa ja osa jatkoi matkaa ulkomaille.

Mika Strandén Itä-Suomen hovioikeus suoritti katselmuksen ihmissalakuljetuksessa käytettyyn veneeseen. Alus oli Kanavansuun telakalla pressujen peitossa.

Mika Strandén Piiloja oli muun muassa sänkyjen ja penkkien sisällä.

Mika Strandén

Mika Strandén

Juttua muokattu 7.9.2018 kello 10.17. Korjattu salakuljetuksen paljastumisen ajankohta, joka oli kesäkuussa 2017.