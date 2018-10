Etelä-Savoon yhteensä 26 ilveksen kaatolupaa

VOLODYMYR BURDYAK, All Over Press

Riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savoon yhteensä 26 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa. Poikkeusluvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen pentuehavaintojen pohjalta tiheimmille ilvesalueille.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Etelä-Savon aikuisilveskanta on ennen metsästyskauden alkua noin 210—225 yksilöä. Arvion mukaan Suomessa on kaikkiaan noin 1865—1990 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta on pienentynyt noin 21 prosenttia, mikä on johtanut kannanhoidollisten pyyntilupien vähenemiseen edellisvuodesta.

Poronhoitoalueen ulkopuolella voi kuluvana vuonna metsästää 205 ilvestä, kun viime vuonna kiintiö oli 404 yksilöä. Vuonna 2017 Etelä-Savon metsissä arvioitiin liikkuneen vajaat 45 ilvespentuetta.

Edellisellä metsästyskautena Etelä-Savossa kaadettiin 35 ilvestä. Ilveksen pyyntikausi alkaa joulukuun alussa ja loppuu 28. helmikuuta 2019.