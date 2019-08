Mikkelin ensimmäinen karhu kaatui Anttolassa — 90-kiloinen pentu jolkotteli passin eteen

Mikkelin ensimmäinen karhu kaatui torstaiaamuna noin kello yhdeksän aikaan.

Passin eteen osunut karhu oli kaksivuotias, noin 90-kiloinen urospentu.

Karhu kaadettiin Parkkilantiellä Anttolassa, kertoo Matti Lampinen Mikkelin seudun karhunmetsästäjistä.

Karhun kaatoi nuoremman polven metsästäjä Juha Pettinen Kaipialan metsästys- ja kalastusseurasta.

— Hän on uutta sukupolvea. Hyvä, että sattui nuoren miehen kohdalle, Lampinen sanoo.

Metsästys päättyy lokakuun lopussa

Karhun metsästysaika alkoi tiistaina 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

Etelä-Savon alueelle myönnettiin karhun metsästämiseen yhteensä 40 kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin alueella on mahdollista viime vuoden tapaan metsästää kymmenen otsoa.

Viime vuonna Etelä-Savon alueelta kaadettiin 30 karhua.

Tämän syksyn metsästyskaudella Suomessa on kaadettu hieman yli 60 karhua. Suurin osa on kaadettu Pohjois-Karjalassa. Sekä Savonlinnassa että Sulkavalla on kaadettu yksi karhu.