Mikkelin Haukivuorelta on löytynyt vankkatekoinen laavu, jonka olemassaolo oli ehtinyt kadota yleisestä tietoisuudesta.

— Laavusta huhuttiin, mutta kukaan ei tuntunut tietävän siitä sen enempää, kertoo Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen.



Sen verran Laukkasen mainitsema huhu kertoi, että laavu voisi löytyä Kangasjärven suunnalta. Niinpä Laukkanen lähti etsimään laavua Wanhan Osulan yrittäjän Kimmo Nykäsen kanssa.



Kaksikko autoili pitkin Tuliniementietä kadonnutta laavua etsien, ja rakennelma löytyikin Kangasjärven pohjoispäästä, vain noin yhdeksän kilometriä Haukivuoren keskustasta.



Löydön jälkeen Laukkanen ja Mikkelin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen kävivät tutustumassa laavuun tarkemmin.

— Se on todella hyvin rakennettu, Laukkanen kehuu.

— Pyöröhirsistä, ihan priimaa.



Katepal-kattohuovalla päällystetty katto on sekin pysynyt Laukkasen mukaan melko hyvässä kunnossa, ja katon alla mahtuu hyvin vaikkapa nukkumaan makuupussissa.