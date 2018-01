Tukkilinja ja Sahalinja-kadut ovat historiallisia nimiä — Tiesitkö että Mikkelissä on myös Marssilaulu, Lause ja Haulipussi? Mikkelin katujen nimeämisessä pyritään tuomaan esille alueen historiaa sekä luomaan alueen kaduille yhtenäinen ilme. Katunsa ovat saaneet myös ystävyyskaupungit sekä Tuntemattoman sotilaan hahmot. Mauri Toiviainen 1950-luvulla otetussa kuvassa näkyy Oy Grahn Ltd:n Tuppuralan tehdas täydessä toiminnassa. Paikalle rakentuu lähivuosina Graaninrannan asuinalue.

Graaninrannan asuinalue rakentuu lähivuosina Mikkelin Tuppuralan kaupunginosaan. Tiiviille asuinalueelle tulee vain kaksi liikennöitävää katua. Alueelle mennään Tukkilinjaa tai Sahalinjaa pitkin.

Mikkelin paikallishistoriaa tunteva hoksaa kadunnimien taustan. Uusi asuinalue nousee samaan niemeen, jolla sijaitsi Oy Grahn Ltd:n vaneritehdas.

Vuosina 1938—86 Tuppuralassa toiminut tehdas jätti ensimmäiset jäljet Mikkelin kadunnimistöön vuosikymmeniä sitten. Uuden asuinalueen lähistöllä on jo muun muassa Vaneritehtaankatu ja Viilupolku.



Graaninrannan nimistö on esimerkki mikkeliläisestä katujen nimeämisestä. Kaupunginosille on pyritty hakemaan yhtenäinen kadunnimistö. Se on mielellään saanut myös kertoa jotakin alueen historiasta.

Tuorein esimerkki on Kirkonvarkauden uusi alue. Asuntomessualueenakin tunnettuun kaupunginosaan ovat saaneet nimikkokadut tai -puistot muun muassa taiteilija Maija Karma, kansanedustaja Hulda Nordenstreng sekä kirkkoherra ja kansansivistäjä Henrik Forsius.

Nimiä pohtivat kaupunkisuunnittelu, Mikkeli-Seura sekä tutkija Pia Puntanen. Lopullisen valinnan teki kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

— Mietinnässä oli myös läheisen Porrassalmen alueen sotahistoriaan liittyviä henkilöiden nimiä. Ne päätettiin säästää myöhemmäksi, kun alueen kaavoitus etenee Moision ja Kyyhkylän suuntaan, Tarkkanen sanoo.

Kadunnimien kehittely on yleensä normaalia virkatyötä. Se tehdään kaavoitusosastolla silloin, kun aluetta kaavoitetaan. Kuten muissakin kaava-asioissa, lopullisesti asian päättävät kaupunginhallitus ja -valtuusto.

— Katujen nimet eivät herätä suuria tunteita. Nimien perään ei juuri kysellä. Valinnassa ykkösvaatimus on, että alueen kadunnimistön pitäisi olla selkeä ja yhtenäinen, Tarkkanen sanoo.

Kadunnimet heijastuvat usein myös asuinalueen muuhun nimistöön. Tarkkanen uskoo, että Graaninrannan teollisuushistoria näkyy myös siinä vaiheessa, kun alueelle 17 kerrostalon rakentamista suunnitteleva YIT Rakennus alkaa nimetä asunto-osakeyhtiöitä.



Mikkelissä on hyödynnetty monia inspiraation lähteitä. Lähemäeltä ovat katunsa saaneet Aleksis Kiven seitsemän veljestä ja Tuskussa on Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan mukaan nimettyjä katuja.

Mikkelin ystävyyskaupungeilla Moldella, Vejlellä, Békéscsaballa, Lugalla ja Boråsilla on kadut ja Tuppuralassa sekä Launialassa on paljon luontoaiheista nimistöä.

Lapsiperhevoittoista Savisiltaa on ilahdutettu muun muassa Pillipiiparinkadulla, Haltijanpolulla ja Tontuntaipaleella. Lähistöltä löytyvät myös Tuhkimonpolku ja Hukanraitti.



Viime aikoina on kasvatettu luovuutta siinä mielessä, ettei nimen aina tarvitse päättyä katuun, tiehen tai polkuun. Tupalassa on muun muassa Porraspaasi, Kurkihirsi ja Kotiliesi.

Tuskun takana asuva voi kirjoittaa osoitteekseen Kotirintama, Marssilaulu, Luoti, Kuula tai Haulipussi. Otavassa on kadut nimeltä Tavu, Sana, Virke ja Lause.