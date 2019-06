Valinta puoluesihteeriksi on Veli Liikaselle suuri kunnia — "Olen mukana vihreissä pysäyttääkseni ilmastonmuutoksen ja natsit"

Mikkeliläinen Veli Liikanen valittiin vihreiden uudeksi puoluesihteeriksi lauantaina. Valinta tehtiin vihreiden puoluekokouksessa Porissa.

Liikanen kertoo valinnan olevan suuri kunnia. Uusi puoluesihteeri aikoo tehdä parhaansa vihreiden organisaation vahvistamiseksi.

— Edeltäjäni Lasse Miettinen teki hienoa työtä, minulla on suuret saappaat täytettävinäni. Aion toteuttaa parhaani mukaan puolueen yhdessä sopimaa suunnitelmaa.

Liikanen kokee, että vihreillä on nyt todellinen mahdollisuus muuttaa maailman suuntaa. Puolueen koko on kasvanut, mikä tarkoittaa lisää toimijoita ja resursseja. Vihreät on hänen mukaansa liike, jollaiselle maailmalla on tällä hetkellä kysyntää.

Minulla on suuret saappaat täytettävinäni. — Veli Liikanen

— Tilanne kävi ilmi esimerkiksi eurovaalien tuloksista. Ilmastonmuutosta torjuvia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa edistäviä puolueita kaivataan halki Euroopan.

Resurssien ja tekijöiden määrän kasvu on Liikasesta tärkeää myös puolueen jäsenten jaksamisen kannalta. Puoluesihteeri kertoo olevansa itsekin uupunut rankan vaalikevään jälkeen.

— Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit samana keväänä ovat olleet suuri työ. Nyt vihreät on vahvemmassa asemassa kuin koskaan, mutta iso työ on vielä edessä, Liikanen avaa.

Ennen puoluesihteerin vaaleja pitämässään puheessa Liikanen kertoi tahtovansa pysäyttää ilmastonmuutoksen ja natsit. Liikanen myöntää ilmauksen olleen terävä, mutta perusteltu.

— Esimerkiksi Mikkelissäkin aktiivisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta on mielestäni vanhanaikaisten natsien perimää. Vihreät on tällaisten liikkeiden vastavoima.