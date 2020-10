Kausi-influenssarokotukset alkavat Essoten alueella marraskuun 2. päivänä – Piikin saa vain ajanvarauksella

Kausi-influenssarokoukset alkavat Essoten alueella 2. marraskuuta. Rokotuksen saa vain ajanvarauksella. Rokotusajan voi varata Essoten verkkosivuilta 26. lokakuuta alkaen tai puhelimitse, mikäli verkkoajanvaraukseen ei ole mahdollisuutta.

Kausi-influenssarokotuksia annetaan Essoten alueen hyvinvointiasemilla ja hyvinvointikeskuksissa. Riskiryhmiin kuuluville kausi-influenssarokotus on maksuton.

Koululaiset ja opiskelijat saavat rokotouksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta. Lapset rokotetaan neuvoloissa ja Mikkelin Perhetalossa.

– Tänä vuonna ei voida järjestää massarokotustapahtumia yleisen koronatilanteen vuoksi, Essoten perusterveydenhuollon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Hans Gärdström kertoo tiedotteessa.

Ne, jotka eivät voi varata aikaa nettipalvelun kautta, voivat ottaa yhteyttä alueen kunnan hyvinvointiaseman tai -keskuksen puhelinnumeroon. Lapsiperheet saavat apua neuvolapuhelimista ja koululaiset sekä opiskelijat oman oppilaitoksensa terveydenhuollosta.

– Perheissä on hyvä huomioida, että ihan jokaisessa koulussa ei ole käytössä sähköistä ajanvarausta, joten näissä tapauksissa tulee ottaa aina yhteys kouluterveydenhoitajaan, rokotuksia organisoiva osastonhoitaja Salme Viljakainen sanoo.

Rokotteen voi saada myös vastaanotolla tai leikkausarvio- ja tutkimuskäyntien yhteydessä.

Essotella on tarkat ohjeet rokotuksiin tuleville. Rokotukseen on tultava varaamalleen ajalle ja vain terveenä. Kädet on desinfioitava tullessa ja lähtiessä. Kela-kortti on otetta esille jo odottaessa.

Rokotuksen nopeuttamiseksi suositellaan pukeutumista niin, että olkavarsi on helposti paljastettavissa.

Toisiin on säilytettävä kahden metrin turvaväli odottaessa. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti suositellaan maskia.

Koronavilkku-sovelluksen lataamista suositellaan ennen rokotukseen tuloa, mikäli se vain on mahdollista.