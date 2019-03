Pieksämäen jäähalli remonttiin — Ensiapuna korjataan ja uusitaan koneita ja laitteita

Hallin nimikyltti on ollut vuoden nurinpäin käännettynä. Uusi nimisponsori on hakusassa.

Pieksämäen jäähalli on syyskauden alkaessa entistä ehommassa kunnossa. Kauden päättyessä noin kolmen viikon kuluttua alkaa jäähallissa automaatiotekniikkaan, jääntekoon ja ilmanvaihtoon liittyvien koneiden ja laitteiden uusiminen.

— Nyt on ihan viimeinen hetki aloittaa koneiden ja laitteiden korjaaminen ja uusiminen. Päättyvä kausi on ollut hankala. Muutaman ottelu on ollut vaarassa peruuntua, kun jääntekokoneet ovat pysähtyneet yön aikana omia aikojaan, kertoo Pieksämäen Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Antti Nousiainen.

Nousiaisen toteaa, että 2000-luvun alussa rakennettu kiinteistö kuntokartoituksen mukaan rakenteiltaan kunnossa.

— Huollettavaa ja korjattavaa tosin riittää myös kiinteistössä, toteaa Nousiainen.

Pieksämäen Jäähalli Oy:n pääosakas on Pieksämäen kaupunki. Tänä vuonna kaupunki on myöntänyt yhtiölle 160 000 toiminta-avustusta, josta 60 000 käytetään kone- ja laiteinvestointeihin.

— Summalla saadaan akuuttitilanne hallintaan ja estettyä se, että hallin rakenteet vikaantuisivat niin pahoin, että rakennuksen käyttö estyisi, toteaa Nousiainen.

Kaupungin rahoituksen rinnalle haetaan parhaillaan ulkopuolista rahoittajaa.

Sponsorisopimus Suur-Savon Osuuspankin kanssa päättyi vuosi sitten. Siitä lähtien jäähallin seinän nimikyltti on ollut käännettynä nurinpäin.

— Nimisponsori on haussa, ja joitakin neuvotteluja on ollut, kertoo Nousiainen.