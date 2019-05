Mikkeli varautuu rahastosijoitukseen

Mikkeli on mukana uudessa Etelä-Savon pääomarahastossa, jos ely-keskuksen rahoitusosuus toteutuu.

Mikkelin kaupunki on omasta puolestaan valmis osallistumaan suunnitteilla olevaan Etelä-Savon pääomarahastoon.

Kaupunginhallitus linjasi kaupungin kantaa maanantaina. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto.

Kaupunki asettaa kuitenkin rahaston ehdoksi sen, että Etelä-Savon ely-keskuksen rahoitusosuus toteutuu suunnitellusti.

Maakunnallista pääomarahastoa ovat valmistelleet Mikkelin lisäksi Savonlinna ja Pieksämäki sekä ryhmä yksityisiä sijoittajia.

Rahaston koko on noin kaksi miljoonaa euroa. Kaupungin osuus olisi 200 000 euroa, josta ensimmäinen 50 000 erä toteutuu vuonna 2020. Loppuosa jakautuisi vuosille 2021—2023.

Savonlinnan osuus rahastosta on 133 000 euroa, Pieksämäen 67 000 euroa ja yksityisten sijoittajien 600 000 euroa. Ely-keskukselta on määrä tulla miljoonan euron avustus.



Selvityksen mukaan Etelä-Savossa on tarve aikaisen vaiheen sijoituksia tekevälle rahastolle. Sijoitukset tehdään ensi sijaisesti terveys- ja hyvinvointi-, cleantech-, ICT- ja teknologiateollisuuden kasvuyrityksiin.



Rahaston tavoitteena on talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen, myönteinen työpaikkakehitys sekä myös yksityisen pääoman saaminen rahaston kanssa samoihin sijoituskohteisiin.