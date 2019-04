Nyt muuten lähtee aika hyvin, kommentoidaan kentän laidalta, kun saapas on juuri irronnut Pirjo Saukkosen väkevästä heittokädestä.

No jaa, viestittää Saukkosen ilme saappaan pudottua runsaaseen 40 metriin. Sinänsä ansiokas tulos ei Saukkosta hetkauta, koska hän on tottunut kiskomaan paljon pidempiä kaaria.

Heinäveteläinen Saukkonen nimittäin on Perinneurheiluliiton alaisen liitosaappaanheiton ennätysnainen tuloksellaan 59,71.

Pääsiäismaanantaina Mikkelin vanhan Kalevankankaan koulun kentällä 60 metrin ”haamuraja” jää Saukkoselta rikkomatta, samoin hänen kovalta kilpakumppaniltaan, pielavetisellä Heidi Korkalaiselta.

Mutta nyt kisataankin vasta SM-talvimestaruuksista, ja kauden päätapahtumat ovat vielä edessä.

— Rajan rikkominen on hyvä lisätavoite kesään, Saukkonen hymyilee.

Mikkelissä Savon Saapasta edustava Korkalainen heittää 48,30 ja päihittää niukasti Leppävirran Urheilijoiden Saukkosen, jonka paras tulos 47,65.

Matti Aalto Pirjo Saukkonen Heinävedeltä on lajin ennätysnainen.

Vanhan ajan henkeä

Ei suuren ja suositun vaan pienen ja omaperäisen urheilujuhlan tuntua. Näin kai voisi tiivistää ilmapiirin saappaanheittokilpailussa.

Vanhan Kalevankankaan koulun tontille on talven jäljiltä jäänyt sen verran reippaasti lunta, että tapahtuman talvi-SM-arvo on olosuhteiden puolesta perusteltu. Heittopaikka sentään on lumesta puhdas.

Itse kilvoittelu huokuu hurmaavaa vanhan ajan henkeä, kuten Perinneurheiluliitto-nimisen instituution tapahtumassa kuuluukin.

Heiton pituutta ei mitata nykytekniikalla vaan perinteisellä mittanauhalla.

Heittovälinettä ei palauteta kentältä heittopaikalle yleisurheilun isoista kisoista tutulla rc-kärryllä, vaan mittamies viskaa saappaan takaisin heittäjälle tai ainakin sinnepäin.

Olen yllytyshullu ja kilpailuhenkinen. — Jonna Kuutsuo

Kilpailuasusteet eivät ole tarkoin säänneltyjä. Maanantain kisojen perusteella saappaan saa lähtemään kourasta rivakasti niin erilaisissa urheilu- ja liikuntavarusteissa kuin esimerkiksi farkuissa ja Children of Bodom -metalliyhtyettä julistavassa hupparissa.

Kilpailijat kuulutetaan heittovuorolleen ilman ämyreitä ja tuttavalliseen sävyyn: seuraavaksi Terttu, sen jälkeen Esko, sitten Jorkki.

— Saappaanheittoporukka on tiivis ryhmä, jossa ihmiset ovat tulleet toisilleen tutuiksi. Hyvien tulosten lisäksi tämä kaveripiiri on asia, jonka takia lajissa haluaa pysyä mukana, kertoo Pirjo Saukkonen, jolla tulee ensi vuonna täyteen 20 saappaanheittovuotta.

Matti Aalto Mikkeliläinen Jorma Rajakannas on Perinneurheiluliiton puheenjohtaja ja kilpailee itsekin saappaanheitossa.

Paikallisten määrä ilahduttaa

Mainittu ”Jorkki” on Jorma Rajakannas, Suomen Perinneurheiluliiton puheenjohtaja ja saappaanheittokisojen priimusmoottori.

Lisäksi hän on melko uusi mikkeliläinen, minkä seurauksena kaupungissa järjestetään jatkossa myös muiden Perinneurheiluliiton lajien kilpailuja. Liiton lajeja ovat muun muassa kalajuoksu, hirrensyöksy ja kyykkä.

Pääsiäismaanantaina Rajakannas on hieman pettynyt osanottajamäärään, joka jää vajaaseen neljäänkymmeneen. Vaikuttaa siltä, että perjantaina Kuopiossa heitetyt SM-hallikilpailut ovat verottaneet väkeä.

— Toisaalta mukana on yllättävän hyvin paikallisia niin kilpailijoina kuin katsojina, ja se ilahduttaa. Toiveenamme on saada uusia harrastajia Mikkelin seudulta, Rajakannas huomauttaa.

Matti Aalto Mikkeliläinen ensikertalainen Jonna Kuutsuo heitti paikaltaan, koska "pyörähtäessä nuppi menee sekaisin".

Uusi harrastaja saattaa tulla mikkeliläisestä Jonna Kuutsuosta, joka innostui ensimmäisiin saappaanheittokisoihinsa huomattuaan tapahtuman olevan sopivasti kotipaikkakunnalla. Heittämistä hän oli aiemmin kokeillut pari kertaa muissa yhteyksissä.

— Olen yllytyshullu ja kilpailuhenkinen, hän valaisee.

Kuutsuo huomaa, ettei hänen pesäpallotaustastaan juuri ole hyötyä saappaanheitossa. Heittotekniikat kun ovat aivan erilaisia.

— Paikaltani ilman vauhtia heitin, mutta kyllähän siinä saapas hieman tarttui sormiin. Jos yritän pyörähdystekniikkaa, niin siinä vain menee nuppi sekaisin, Kuutsuo nauraa.

Matti Aalto Siskokset Klara ja Kalla Ollikainen edustavat saappaanheiton tulevaisuutta.

Siskoksilla on ruista ranteessa

Saappaanheiton tulevaisuutta edustavat Kalla, 10, ja Klara, 9, Ollikainen, siskokset Leppävirran Sorsakoskelta.

Kalevankankaan heittopaikalla ummikkokin näkee, että tytöillä on paitsi ruista ranteessa myös näkemystä siitä, kuinka saapasta kuuluu heittää. Eikä ihme, sillä heille on kertynyt kokemusta jo kauden tai parin ajalta.

— Saapas tuntui aluksi raskaalta, muttei enää sen jälkeen, kun oppi oikean heittotekniikan, Kalla Ollikainen kertoo.

Myös Klara Ollikainen opastaa vasta-alkajia:

— Kun oppii pyörähtämään, se auttaa.

Kalla Ollikainen on parhaimmillaan heittänyt naisten saapasta yli 34 metriä. Klara Ollikaisen paras tulos naisten saappaalla on runsaat 14 metriä.

Päivän pisin heitto kantoi 56 metriä

Terävimmän kärjen poissa ollessa päivän pisimmän heiton kiskaisee muutaman vuoden tauon jälkeen kisoihin palannut mikkeliläinen Ari Himanen, jonka tulos on 56,54.

Kaikkien aikojen pisin liitosaapasheitto on leppävirtalaisen Jukka Vesterisen 102,99 vuodelta 2015. Sellaisia kaaria Mikkelissä saatetaan nähdä heinäkuussa, jolloin Lähemäen kentällä järjestetään maailmanmestaruuskisat.