Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Vanhalle pohjoiselle hautausmaalle on kesäkuun lopussa rakennettu 223 uutta uurnahautapaikkaa. Hautausmaa on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan varsinainen tuhkahautausmaa. Ennestään uurnahautapaikkoja on Vanhalla pohjoisella hautausmaalla ollut 263. Jokaiseen uurnahautaan mahtuu neljä uurnaa.

– Rakensimme yhden osaston lisää. Palkit ovat maassa ja nurmet kylvetty, mutta istutus on vielä tekemättä. Paikat ovat kuitenkin jo hautauskäytössä. Emme tee uurnahautapaikkoja vuosikymmeneksi eteenpäin, vaan aina muutamaksi vuodeksi yhden alueen kerrallaan ja tarpeen mukaan, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ylipuutarhuri Jaana Nyström kertoo.

Vanhalta pohjoiselta hautausmaalta löytyy myös sirottelupaikkoja ja muistolehto, jonne mahtuu noin tuhannen ihmisen tuhkat.

Kaikilla Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmailla on edelleen tilaa arkkuhaudoille, mutta niillekään ei ole loputtomasti uusia paikkoja.

– Tuhkaaminen tulee joka tapauksessa lisääntymään, joten siksi investoimme uurnahautapaikkojen tekoon. Uurnahautaukseen ei tarvita myöskään isoja alueita.

Anttolan hautausmaalle rakennettiin uurnapaikkoja kesällä 2018. Uusia paikkoja tehtiin tuolloin 142.

– Anttolaan ei varmaan tarvitse tehdä lisää uurnapaikkoja, sillä tarve ei ole niin suurta. Tilaa on reilusti, jos tulee myöhemmin tarve tehdä lisää paikkoja.

Uusia uurnahautapaikkoja suunnitteilla

Ristiinan ja Suomenniemen hautausmaille on suunnitteilla uusia uurnahautapaikkoja, mutta suunnitelmat eivät ole vielä edenneet. Myös Harjun hautausmaalle Laihalammen puolelle suunnitellaan tulevaisuudessa lisää uurnahautapaikkoja. Nyström muistuttaa, että kaikki hautausmaat ovat erilaisia ja suunnitelmat täytyy tehdä sen mukaan.

– Hahmottelemme vielä, kuinka paljon uurnahautapaikkoja tulee. Esimerkiksi Ristiinassa tuleva uurnahautapaikka on alueella, joka on hautausmaata, mutta ei ole ollut hautauskäytössä tähän asti. Teemme Ristiinassa kuitenkin tänä kesänä vielä pohjauksia ja mahdollisesti kivimuuria.

– Suomenniemi puolestaan on pieni hautausmaa. Siellä teemme uurnahauta-alueen kerralla valmiiksi.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa tuhkattiin viime vuonna 41,3 prosenttia vainajista. Vuoden 2018 vastaava luku oli noin 35 prosenttia.