Vihreällä nurmella Joanna Tiilikka, 9, ja Veikka Mäkinen, 11, laukkaavat kohti esteitä musta ja valkoinen ratsu allaan. Vielä hieman lisää nopeutta ja hop, esteet ylittyvät tyylipuhtaasti.

– Ihan hyvin meni. Pari kertaa esteet kaatui. Ei se kauhean vaikeata ole, kun ottaa vaan vauhtia ja keskittyy, analysoi Veikka omaa suoritustaan.

Korskea ratsu nuoren miehen alla on nimeltään Roosteri. Se on rodultaan keppihevonen. Niillä ratsastaminen on Veikalle jo entuudestaan ihan tuttu juttu.

Myöskään Joanna ei ole ensikertalainen, mutta tällä kertaa kohdalle osui uusi ratsu.

– Kun se hevonen oli tuntematon, niin oli vähän vaikeaa. Se kielsi pari estettä, kertoo tyttö oman osuutensa haasteista.

Vesa Vuorela Marika Forselius (vas.) maalaa Eino Luovaselle Dino-tatuointia. Siiri Forselius liitelee taustalla Liisa Ihmemaassa -puvussa.

Vekkula avasi ovensa koronan jäljiltä

Lasten kulttuurikeskus Vekkula avasi ovensa ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. Meneillään on kesän ensimmäinen työpaja, jossa opetellaan valmistamaan keppihevosia. Vilskettä riittää niin Vekkulan pihalla, kuin talon sisälläkin.

– Ovet aukeni kymmeneltä. Ihmiset ovat olleet iloisia. Sanoneet, että ihanaa kun avasitte, kertoo Vekkulan toiminnasta vastaava Tarja Pyhähuhta.

Talon sisällä kuuluu ompelukoneen tasainen hyrinä. Pöydillä on sikinsokin keppejä, erivärisiä lankakeriä, liimaa ja nappeja. Pajassa valmistuu kiivasta tahtia keppihevosten päitä. Valmiina on jo mustia, valkoisia, ruskeankirjavia.

Vesa Vuorela Pihla-Maria Paavilainen fiilistelee Vekkulan peruukkivarastosta löytynyt, violetti peruukki päässään. Tytär Fannyn mielestä päivän paras juttu oli popcornit.

Aliisa Laitinen, 9, ei ole aiemmin harrastanut keppareita, mutta sellainen on siitä huolimatta syntymässä hyvää vauhtia.

– En vielä tiedä, minkä nimen sille annan. Mutta meinaan vielä tänään kokeilla sitä, kertoo tyttö innoissaan.

Vekkulan hallituksen jäsen Susanna Sillanpää kertoo, että kipinä työpajaan lähti kahdesta keppihevosia tekevästä tytöstä.

– Kysyin, kiinnostaisiko heitä opettaa niiden valmistusta myös muille.

Tämän jälkeen Vekkulassa pidetään heinäkuun aikana myös sirkus-, kuvataide- ja pet shop-työpajat.

– Mikkelin kulttuuritoimi tuki näitä työpajoja, jotta saataisiin koronan jälkeen meidän toiminta taas pystyyn, toteaa Sillanpää.

Vesa Vuorela Joanna Tiilikka ja Veikka Mäkinen hyppivät mustalla ja valkoisella keppihevosratsullaan yli esteiden.

Liisa Ihmemaassa ja Dino-tatuointi

Vekkulan pihalla pyörii siniseen mekkoon ja valkoiseen essuun pukeutunut Liisa, joka on kotoisin Ihmemaasta. Marika Forselius istuu penkillä ja taiteilee vastapäätä istuvalle Eino Luovaselle, 6, tatuointia käsivarteen.

– Se on Dino. Valitsin sen ihan itse, kommentoi Eino melkein valmista kuviota.

Tatuointitaiteilija kysyy Einolta, pitäisikö Dinon ilmettä vähän muuttaa, kun se näyttää hieman äkäiseltä. Mutta Eino on dinoonsa ihan tyytyväinen, eikä käy mokomasta saivartelemaan.

Vesa Vuorela Vekkulan keppihevostyöpajassa on täysi tohina päällä. Seinän vierustalla seisoskeli jo kuusi valmista ratsua.

Vekkulan ovella hymyilee Pihla-Maria Paavilainen yllään kirkkaan vihreä kukkamekko ja päässään hohtavan violetti peruukki. Peruukki on kuulemma täältä, mekko kaupasta.

Vieressä näkyä ihmettelee tytär Fanny Paavilainen, 4, jonka mielestä parasta Vekkulassa on siellä tarjolla olevat popcornit.

– Tää on aivan fantastinen paikka! Oikea paratiisi. Täällä tulee ihan lapsenmieliseksi, nauraa syntyjään mikkeliläinen, nyt Sveitsissä asuva äiti Paavilainen.

Vekkulan seuraavat työpajat ovat Sirkustyöpaja 21.7., Kuvataidetyöpaja 23.7. ja Pet Shop -työpaja 30.7. Osallistumismaksu 5€/hlö, max 10 osallistujaa.