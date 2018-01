Romutuspalkkio rutistaa vauhtia autokauppaan — Mikkeliläisissä autokaupoissa odotetaan kampanjan piristävän pikkuautojen kysyntää Uuden auton ostajan on vuoden alusta mahdollista saada romutuspalkkio vanhasta ajokista. Kampanja kestää elokuun loppuun. Jaakko Avikainen Romutuspalkkiokampanja on voimassa 1.1.-31.8. 2018

Autokauppa saa uutta piristystä alkavana vuonna, kun romutuspalkkio palaa takaisin houkuttimeksi uuden auton hankintaan.

Etelä-Savon Auton autokaupanjohtaja Mikko Räisänen Mikkelistä luonnehtii romutuspalkkiota hienoksi jutuksi.

— Kyllä sillä piristävä vaikutus varmasti on.

Räisäsen mukaan romutuspalkkio vauhdittaa erityisesti pikkuautojen kauppaa.

Etelä-Savon Auton mallistossa vähäpäästöistä pikkuautoluokkaa edustavat Opel Karl (alk. 12 900 euroa), Nissan Micra (15 000) ja Toyota Yaris (15 000).

Hybridien hinnat alkavat 20 000 eurosta ja sähköautojen 35 000 eurosta.

— Romutuspalkkioon oikeuttavista hiukan isommista malleista meillä on tarjota esimerkiksi Toyota Auriksen hybridi.

Hybridin hankintahinta kuitenkin saattaa olla liian korkea monelle sellaiselle, joka ajaa romutuskuntoisella autolla.

— Uudesta edullisemman hintaluokan autosta saattaa tulla joillekin vaihtoehto käytetyn hankkimiselle.

Pysyvä palkkio uudistaisi autokantaa varmemmin

Räisänen toivoo, että kampanjaluontoisesta romutuspalkkiosta siirryttäisiin pysyvään käytäntöön.

— Silloin saataisiin tehokkaasti uusittua autokantaa vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi.

Räisänen muistuttaa, että uusi pikkuauto on kehittyneen tekniikkansa vuoksi turvallisempi kuin vanha isompikin auto.

Isompien autojen kauppaan romutuspalkkiot eivät samalla tavalla vaikuta, koska monet niistä ylittävät vaaditun päästörajan. Palkkio myönnetään vain sellaisen uuden auton hankintaan, jonka CO2- eli hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 g/km.

Ajanvaunussa tähän päästöluokkaan uusista malleista asettuvat muun muassa Skodan Citigo,Fabia ja Rapid.

— Skoda Octavian malleista suurimmat ylittävät päästörajan, toteaa Ajanvaunun Mikkelin toimipisteen myyntipäällikkö Veijo Karjalainen.

Tiukat ehdot vähentävät suosiota

Karjalaisen mukaan uuden romutuspalkkion aikaisempaa tiukemmat ehdot saattavat vähentää sen suosiota. Nyt esimerkiksi vaaditaan, että romutettava auto on palkkionsaajan omistuksessa vuoden. Aikaisemmin omistuksen kestoa ei säädelty ja jotkut ostivat romutuskuntoisen auton saadakseen palkkion.

Myyntipäällikkö Teemu Pulliainen Auto-Killasta uskoo, että vaikka valtaosa romutuspalkkioista käytetään bensa- tai dieselautojen hankintaan, kampanja tutustuttaa ihmiset entistä paremmin myös hybridi- ja täyssähköautoihin.

Jasmine Kousa Hybridin tai sähköauton hankintaan on luvassa isompi romutuspalkkio, mutta hankintahinnan kalleuden vuoksi kampanjan oletetaan kohdistuvan pääosin pieniin bensa- tai dieselautoihin.

— Vielä enemmän kampanja piristäisi, jos kriteerit eivät olisi näin tiukkoja.

Auto-Killassa uuden Ford Fiestan mallin (alk. 15 700 euroa) kauppa voi piristyä romutuspalkkion ansiosta. Hybridiautojakin myydään jo. Volvo XC60-malleista jo 40 prosenttia on hybridejä. Hinnat alkavat tosin 70 000 eurosta, joten vaihtoehto ei ole romukampanjan kärjessä.

Romutuspalkkio teki paluun

Valtion ja autoalan rahoittama romutuspalkkio piristää autokauppaa ensi vuonna tammikuusta elokuun loppuun. Kampanjapalkkion voi saada elokuun loppuun asti, kun vie vanhan autonsa kierrätettäväksi ja hankkii tilalle uuden vähäpäästöisen auton.

Uuden henkilöauton ostaja saa 1 500 tai 2 500 euron alennuksen auton oston yhteydessä.

Yleisemmille polttomoottorikäyttöisille henkilöautoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 g/km, palkkio on 1 500 euroa.

Tonnin enemmän saa, jos hankkii romun tilalle lataushybridin tai täyssähköauton. Silloin palkkion suurus on 2 500 euroa. Käyttövoimaksi soveltuu myös maa- tai biokaasu tai korkeaseosetanoli.

Palkkio koostuu 1 000 tai 2 000 euron valtion osuudesta ja autoalan 500 euron osuudesta.

Risto Hämäläinen Romutuspalkkion saajan on pitänyt olla romutettavan auton omistaja tai haltija vähintään vuoden. Romutettavan auton on pitänyt olla liikennekäytössä ainakin jonkin aikaa vuoden 2017 aikana ja sen on oltava liikennekäytössä romutushetkellä.

Romutettava auto pitää omistaa vähintään vuoden

Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2015. Silloin 60 prosenttia kokeilussa autonsa hankkineista ei ilman palkkiota olisi romuttanut vanhaa ja hankkinut tilalle uutta. Palkkion hyödyntäneistä 40 prosenttia hankki ensimmäistä kertaa uuden auton.

Auton ehtii ottaa vielä tämän vuoden puolella liikennekäyttöön, jolloin edellytys täyttyy. Autolla ei tarvitse olla voimassaolevaa hyväksyttyä katsastusta.

Romutuspalkkioon valtio on varannut vuodelle 2018 yhteensä 8 miljoonan euron määrärahan.

Romutuspalkkiosta odotetaan piristysruisketta ensi vuoden automyyntiin. Autoalan ennusteryhmä on arvioinut, että ensirekisteröintien määrä kasvaisi noin 126 000 henkilöautoon.

Uuden sähköauton hankintaan saa ensi vuoden alusta alkaen 2 000 euron hankintatuen. Tätä tukea ei voi käyttää samaan autoon kuin romutuspalkkiota.

Valtio on varannut sähköautojen hankintatukeen noin 6 miljoonaa euroa vuodessa vuosille 2018–2021. Nelivuotinen sähköautojen hankintatuki on rajattu yksinomaan täyssähköautoihin.

Molemmat tuet on tarkoitettu yksityishenkilöille.