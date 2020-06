Itä-Savo saa hallitukselta vaalean vihreää liittymiselle Pohjois-Savoon – Kiuru: "Aidosti tasavertaiset vaihtoehdot"

Lausunnoille sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnos lähtee niin, että tasavertaisina vaihtoehtoina on joko Itä-Savon lähtö tai Etelä-Savon säilyminen yhtenäisenä. Jos Itä-Savo lähtee, se tarkoittaa myös vaalipiiri- ja maakuntarajojen muuttumista.

Hallituksen soteministeriryhmä kertoo parhaillaan hallituksen sotelinjauksista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi juuri mediatilaisuudessa, että hallituksen esityksessä ei oteta suoraa kantaa Etelä-Savon maakuntajakoon.

Lakiluonnos lähtee lausunnoille niin, että vaihtoehtoina on Itä-Savon neljän kunnan siirtyminen Pohjois-Savoon tai Etelä-Savon jatkaminen nykyisellään.

Lakiluonnos on kuitenkin kirjoitettu sille pohjalle, että Itä-Savon kunnat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava liittyisivät Pohjois-Savoon.

Kiuru kuitenkin korosti, että asia ratkaistaan vasta lausuntojen jälkeen. Hänen mukaansa kyse on "aidosti tasavertaisista vaihtoehdoista".

Kiuru myös sanoi, että tulevaisuudessa sotemaakunnan aluejaot ovat yhteneväiset muun aluejaon kanssa. Jos Itä-Savo lähtee sotessa Pohjois-Savoon, se siis tarkoittaa myös esimerkiksi maakuntarajojen ja vaalipiirirajojen muutosta.

Itä-Savon kunnat ovat itse halunneet maakunnan vaihtoa. Muualla Etelä-Savossa maakunnan hajoamisesta on vastustettu. Muun muassa Etelä-Savon maakuntahallitus on kannattanut koko Etelä-Savon jatkamista yhtenä sotealueena ja maakuntana.

Uudistuksen vastuuministeri Krista Kiuru on ajanut Itä-Savon kuntien mahdollisuutta itse valita.

Hallituksen sisällä asiasta on iso erimielisyys. Toiseksi suurin hallituspuolue keskusta pitää maakunnan jakamista hallitusohjelman vastaisena. Puolueen eduskuntaryhmä on ottanut asiaan tämän kannan.

Keskustan edustajana soteministerityöryhmässä on ollut savonlinnalainen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Mediatilaisuudessa Kosonen muistutti, että keskusta on sitoutunut soteuudistuksen etenemiseen.

Kosonen korosti kesän yli jatkuvan kuulemiskierroksen merkitystä ja sanoi, että on tärkeä kuulla kaikkia niitä kuntia, joita neljän kunnan siirto koskettaa. Hän myös sanoi, että on tärkeää, että Etelä-Savo säilyy yhtenäisenä ja Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden taso säilyy.

Seuraavaksi lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle kuntiin. Lausuntoaikaa on syyskuun 25. päivään asti. Eduskuntaan asia on tulossa joulukuussa. Jos uudistus etenee, ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää alkuvuodesta 2022 ja uudet maakunnat aloittaisivat 1.1.2023.

Juttu päivittyy.