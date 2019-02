Tompan ratsailla on käynyt vuosikymmenten aikana tuhansia mikkeliläisiä — Sunnuntaina juhlitaan Relanderin ponitallin konkareita

Relanderin ponitallin konkarit ovat juhlaesityksen päätähtiä sunnuntaina järjestettävässä Talvitempaus-tapahtumassa.

Yksi tallin kokeneista ratsuista on tuhansia mikkeliläisiä selässään kannatellut Tomppa-poni, joka on saavuttanut kunnioitettavan 30 vuoden iän.

Vaikka Tomppa olisi jo eläkeiässä, se on aina ollut vilkas ja on edelleen voimissaan. Poni tekee edelleen muutaman oikean ratsastustunnin viikossa, kertoo Kirsi Relander, joka on seurannut Tompan menoa jo vuosikymmeniä.

— Se tekee työtä hyvällä mielellä ja nauttii olostaan. Tomppa alkaa olla mikkeliläinen legenda. Melkein kaikki Mikkelissä ratsastusta harrastaneet tietävät Tompan, Relander sanoo.

Tomppa on voittanut nuoruutensa päivinä kiitolaukkamestaruuden ja Suomen mestaruuden shetlanninponien kouluratsastuskilpailuissa.

Tapahtumassa juhlitaan myös 25-vuotiasta Pähkinä-ponia ja 20-vuotiasta Bilou-hevosta.

Takana pitkä työura

Tomppa-poni on tehnyt töitä jo 26 vuotta. Vuosien aikana Tomppa on ollut ratsastusponina tunneilla, ja sen lisäksi kiertänyt lukuisissa tapahtumissa. Pelkästään St Michel -raveissa poni on ollut mukana kymmeniä kertoja.

Relander kertoo, että Tomppa on luonteensa takia erittäin hyvä poni aloitteleville ratsastajille.

Tomppa tekee työtä hyvällä mielellä ja nauttii olostaan. — Kirsi Relander

— Ratsastuskouluhevosen ja -ponin haaste on sietää ja kestää vaihtuvia ihmisiä. Moni aloittelija on vähän arka ja voi toimia epäjohdonmukaisesti. Tomppa on kestänyt sen ja pysynyt kilttinä ja mukavana. Se on edelleenkin se poni, jota lapsi voi turvallisesti silitellä ja harjailla, Relander kehuu.

Tapahtumassa on juhlanäytöksen lisäksi kahden kilpailevan juniorin esteratsastusnäytös, jossa kerrotaan lajista, siinä kilpailemisesta ja sen vaatimuksista.

Sunnuntai on täynnä ohjelmaa

Sunnuntaina nähdään myös pukukilpailu, jossa puetaan sekä ratsastaja että hevonen. Yleisö päättää kilpailun voittajan äänestämällä suosikkiaan.

Päivän päätteeksi nähdään poniagility-näytös. Tallin alueella päivän aikana keppihevosrata, arpajaiset, talutusratsastusta ja makkaranpaistoa.

Tapahtuma on siis mainio tilaisuus tutustua talliin, hevosiin ja niiden kanssa harrastamiseen.

— Paikalle voi tulla hyvin ihmiset, jotka eivät lajista ymmärrä mitään, sanoo Relander.

Talvitempaus on Relanderin ponitallilla Sairilassa kello 14—16.