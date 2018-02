Myös Manuela Boscolle ja Katriina Honkaselle seksuaalinen häirintä on surullisen tuttua — Tutut teatteriammattilaiset kertovat kokemuksistaan Seksuaalinen häirintä kulttuuripiireissä nousi taas keskusteluun, kun teatterialan ammattilaiset toivat julki ohjaaja Lauri Törhöseen kohdistuvia syytöksiä. Kysyimme neljältä Mikkelissä tutulta teatterialan tekijältä heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan. Vesa Vuorela Katriina Honkasen sanoo, että ei ole itse kokenut rankkaa painostusta.

Länsi-Savo haastatteli seksuaalisesta häirinnästä Mikkelin teatterin johtajaa Katriina Honkasta ja Mikkelistä lähtöisin olevia teatterin ammattilaisia: näyttelijä Manuela Boscoa, näyttelijä Anna Paavilaista ja ohjaaja Henri Tuulasjärveä.

Keskustelu naisten seksuaalisesta häirinnästä elokuva- ja teatterimaailmassa kiihtyi keskiviikkona, kun Yle nosti jutussaan esille professori Lauri Törhösen nimen.

Katriina Honkanen: Toivottavasti puntit tutisevat



— En yllättynyt siitä, että Lauri Törhosen nimi tuli esille tässä yhteydessä. Kerran olen hänet tavannut ja käytös oli sellaista että tällaista saattoi odottaa. Hyvä, että tässä jutussa taustatyöt on tehty hyvin ja todisteita haettu laajasti ennen kuin on lähdetty nimeämään ketään. Toivottavasti nyt puntti tutisee niillä, joita tämä asia koskee. Heitä on muitakin.

— Rankkaa painostusta en ole itse kokenut. Olen osannut pitää pääni, jos on esimerkiksi vaadittu alastomaksi riisuutumista kohdassa, jossa se ei mielestäni ole roolisuoritukseen kuulunut, ja kieltäytynyt.

— Olimme teini-ikäisinä siskoni kanssa Samppalinnan kesäteatterissa avustajina. Yhdessä kohtauksessa meidän piti istua yhden miehen syliin. Siellä olikin sitten hänellä peukalo pystyssä. Siihen ei kukaan tuntunut kiinnittävän mitään huomiota ja kun ei muuta keksitty, puraistiin tyyppiä olkapäästä. Siihen loppui. Nuorena sattui teatterissa sellaistakin, että kun oli vaikka kammattavana, ovelle ilmestyi mies ja asennollaan varmisti, että huoneesta poistuakseen hänet joutui ohittamaan aivan lähituntumassa. Ja yksi poliisimies osti kuulemma liput kaikkiin seitsemääntoista näytökseen yhdessä näytelmässä, jossa esiinnyin rinnat paljaina.

— Mikkelin Teatterissa ei minun tietääkseni ole esiintynyt häirintää. Ilmapiiri on hyvä ja avoin. Keskustelu häirinnästä on arvokasta, mutta toivon, ettei se vie teatterityöstä siinä vaadittavaa herkkävireisyyttä ja huumoria. Olisi kamalaa, jos vaikka joutuisi miettimään, että uskallanko nyt laittaa käden tuon polvelle, kun rooli sitä vaatii.

— Häirinnästä eroon pääseminen vaatii ajattelun muuttumista. John Lennon lauloi että ”woman is the nigger of the world” ja se pitää edelleen paikkansa. Eikä asia muutu, ennen kuin naisen asema tunnustetaan läpi koko yhteiskunnan, kaikkialla maailmassa.

Manuela Bosco: Jokaisen on tiedettävä rajat

Jaakko Avikainen Manuela Bosco on opiskellut teatterityötä Italiassa.

— Olen opiskellut teatterityötä Italiassa, jossa macho-kulttuuri elää edelleen vahvasti. Siellä häirintää esiintyi paljonkin, vaikka yleistää ei sitäkään käyttäytymistä sovi. Uutinen Törhösestä ei sinänsä sisältänyt uutta. Asiasta on puhuttu todella paljon siitä lähtien kun #metoo-kampanja syksyllä alkoi. Valitettavan yleistä tällainen käyttäytyminen on ollut.

— Itselleni häirintä on näyttäytynyt jonkinlaisena vallan väärin käyttämisenä, josta myös Pamela Tola televisiossa puhui. Raskaita kokemuksia minulla itselläni ei ole, mutta tiedän sellaisestakin. Vanhan liiton toimintatavat ovat edelleen käytössä monella taholla.

— Teatterityö on hyvin hienovaraista. Joudutaan tekemään hyvin herkkiäkin kohtauksia. On pystyttävä luottamaan siihen, että toinen tietää tarkkaan rajat, joita ammatillisessa mielessä ei sovi ylittää. Omat kokemukseni ovat olleet juuri tällaisia, esimerkiksi jostakin kohtauksesta on jäänyt epämääräinen olo. Nuorena ja kokemattomana tuollainen oli yleisempääkin, kun itse oli alttiimpi luottamaan ja monella tavalla heiveröisempi, mutta kokemuksista olen viisastunut ja vahvistunut. Nyt olen eri ihminen, eivätkä kokemukset haittaa ja varjosta sillä tavalla enää.

— On erinomaista, että häirinnästä puhutaan nyt niin paljon, että asioiden on pakko muuttua. Tietoisuus pakottaa varmasti monia toimimaan toisella tavalla.



Henri Tuulasjärvi: Keskustelu on vasta alussa

Janna Räsänen Henri Tuulasjärvi valmistui ohjaajaksi Taideyliopistosta vuonna 2017.

— Jokaisella on velvollisuus puuttua seksuaaliseen häirintään ja on hyvä, että tämä on noussut esille. Aihe on vakava ja raskas, mutta tästä huolimatta tulee voida keskustella avoimesti. Keskustelu on vasta alussa ja toivon sen jatkuvan.

— Seksuaalinen häirintä ei koske vain teatteria tai elokuvaa. Ongelma on näitä aloja laajempi ja koskee koko yhteiskuntaa. Olen kuitenkin samaa mieltä kuin Elina Knihtilä A-studiossa. Hän piti tätä keskustelua meidän alamme isona ja tärkeänä asiana.

— Tämä on yhteistä heräämistä syrjimättömyyden politiikkaan, johon liittyy sukupuolten tasa-arvo ja jokaisen ihmisarvo. Asia on kaikkien yhteinen.

— Arvostan henkilöitä, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan omilla nimillään. Itse en ole häirintätapauksia kohdannut töissä tai opiskeluaikani Taideyliopistossa. Mutta tiedän, että tällaisia tapauksia on ollut.

— Näyttelijän instrumenttina on koko keho. Se on esillä olemista ja toiseudelle altistumista. Jokaisella on kuitenkin oma loukkaamaton reviiri. Kysymys on siitä, miten kunnioitamme toisen rajoja.

— Olen itse ohjaaja. Minulle on selvää, että ohjaaja käyttää valtaa ja tämä sisältää vastuun. Ohjaajan on tiedostettava valta-asemansa, eikä asemaa saa käyttää hyväksi. Tämä sama koskee yhteiskunnassa myös muiden alojen valta-asetelmia.

— En koe käytyä keskustelua itseäni tai miehiä yleisesti syyllistävänä, enkä usko sen rajoittavan millään tavalla teatteri-ilmaisun vapautta.

Anna Paavilainen: Tämä saattaa vihdoin muuttua

Mitro Härkönen Anna Paavilainen valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2006.

— Olo on epäuskoinen. Tuntuu hullulta, että tämä vihdoin saattaa muuttua. Asia, jonka on itsekin joutunut hyväksymään osana ”normaalia” kulttuuria. Keskustelu on kiusallista ja se herättää häpeän tunteita. Siitä huolimatta sitä on käytävä.

— Jos meille tulee hiki ja kiusallinen olo, niin se on pientä sen rinnalla mitä tuntevat ne, jotka kokevat häirintää ja miettivät, uskaltavatko puhua siitä.

— Ärsyynnyn siitä, että kertomuksia seksuaalisesta häirinnästä vaaditaan aina vaan lisää. Kuinka paljon kertomuksia pitää olla, jotta todella tehdään jotain? Jos ihminen painostetaan kertomaan, on kyseessä tavallaan tuplarangaistus. On voitava laittaa raja myös sille, mitä haluaa kertoa ja muiden pitää sitä kunnioittaa.

— Elokuva- ja teatteriala on painottunut tällä tarinallisuuden aikakaudella, koska naisnäyttelijöiden tarinat antavat kasvot ilmiölle tilastoja ja tutkimuksia paremmin. Niitäkin aiheesta on tehty, mutta niihin ei ole reagoitu ennen kampanjaa.

— Meillä on oltu huolissaan siitä, ettei julkisuuteen ole tullut nimiä yhtä nopeasti kuin Ruotsissa. Toimittajat ovat meillä kuitenkin tehneet hyvää työtä. Tutkittuja tapauksia ja nimiä alkaa nyt tulla.

— Miesten asema seksuaalisen häirinnän tekijöinä on korostunut, koska naiset kokevat häirintää yleisemmin kuin miehet yhteiskunnan valtarakenteiden vuoksi. Miehet ovat useammin sellaisessa valta-asemassa, jossa voivat häirintään syyllistyä. Ei ole kysymys siitä, että tämän tunnustamisella vähätellään miesten kokemuksia tai pidettäisiin miehiä törkeämpinä tyyppeinä.

— Naiset ovat enimmäkseen puhuneet ja hallinneet keskustelun kielioppia. Toivon miesten osallistuvan keskusteluun silläkin uhalla, että tuntisivat välillä syyllistyvänsä vääriin mielipiteisiin. Yhteinen keskustelu on sitä, mikä voi tuoda muutoksen. Vaikka välistä se tuntuu kreisiltä utopialta