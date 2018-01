Pääkirjoitus: Vahvempaa mandaattia vaikea saada



Presidentinvaalit 2018 eivät jätä tilaa spekuloinneille. Sauli Niinistö sai niin laajan kannatuksen, että mandaatti kansalta takaa parhaan mahdollisen lähdön toiselle kaudelle. Niinistön toiminta presidenttinä tyydyttää kansalaisia eri puolilla maata ja eri puolilla puoluekarttaa. Kaakkois-Suomessa Niinistön kannatus oli maan keskiarvoa korkeampi.

Niinistön huikean suosion suurin salaisuus on hänen tapansa puhutella ihmisiä ja hoitaa asioita. Vaikka Niinistöllä on vahvasti oikeistolainen tausta, hän on piikitellyt yritysjohtajien suuria palkkoja. Hän on kantanut huolta nuorten syrjäytymisestä. Osan palkkiostaan Niinistö on lahjoittanut hyväntekeväisyyteen. Ulkopolitiikassa Niinistölle avautuvat ovet idässä ja lännessä. Maailman arvaamattomuuden takia Niinistö näyttäytyy turvallisena johtajana, johon voi luottaa.

Niinistö oli voiton hetkellä tv-kameroiden edessä nöyrä. Hän muistutti haluavansa pitää presidentin valtaoikeudet nykyisellä tasolla, vaikka kansan vankka tuki voisi antaa luvan reviirin laajentamiseen.

Niinistön ylivoima oli niin musertavaa, että muiden ehdokkaiden tuloksista ei voi vetää juuri minkäänlaisia johtopäätöksiä. Yhtä lailla vaalitulos avaa seuraaviin presidentinvaaleihin täysin avoimen kentän.

Niinistön toinen kausi alkaa utuisempana kuin ensimmäinen. Presidentillä on mahdollisuus omalla osaamisellaan ja omilla kontakteillaan kasvattaa Suomen roolia idän ja lännen välisen puheyhteyden parantamisena. Siksi vaalitulos herättänee laajaa tyytyväisyyttä Suomen ulkopuolella.



Pekka Lakka

pekka.lakka@kaakonviestinta.fi