Miksi liikkumista rajoitetaan? – Katso animaatiosta, miten nopeasti koronavirus voisi levitä Mikkelissä, jos ihmiset liikkuisivat vapaasti

Essoten alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 16 koronavirustartuntaa, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot. Essoten mukaan muutama sairastuneista tarvitsee tällä hetkellä sairaalahoitoa, sillä heillä on vakavia oireita.

Torstaina Essoten alueella oli testattu kaikkiaan 160 henkilöä koronavirustartunnan varalta. Toistaiseksi Essoten alueella kaikkien sairastuneiden tartuntaketjut on pystytty selvittämään.

Kaikkia hengitystieoireisia potilaita ei testata, vaan lievistä hengitystieoireista kärsiviä pyydetään pysymään kotona.

Yksi koronatartunnan saanut sairastuttaa arviolta keskimäärin kaksi tervettä. Ilman rajoitustoimia tartuntojen määrä voisi tuplaantua noin viikon välein.

Oheinen animaatio on karkea esitys siitä, miten virus voisi pahimmillaan levitä Mikkelissä. Se jättää huomioimatta monta inhimilliseen toimintaan perustuvaa muuttujaa. Animaatio perustuu arvioihin ja tilastoihin.

Karkeanakin arviona siitä saa käsityksen, miksi laajamittaisia rajoitustoimia tehdään ja käsihygieniasta huolehtimista painotetaan.

Rajoitustoimilla voidaan ainoastaan hidastaa taudin leviämistä. Terveydenhuolto voi kuormittua liikaa yhtä aikaa sairastavista. Silloin hoitajia, lääkäreitä, petipaikkoja ja hoitovälineitä ei riittäisi kaikille.

Riski tartunnan saamiselle on kohonnut

Riski tartunnan saamiselle on THL:n laitoksen mukaan kohonnut koko Suomessa. Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja, ja osittain siksi Uusimaa on päätetty eristää. Samalla halutaan varmistaa, että terveydenhoito ei kuormitu liikaa muualla Suomessa.

Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.

Koko Suomessa on perjantaihin mennessä todettu 1 025 koronavirustartuntaa. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Suurin osa Suomessa todetuista COVID-19-tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on 108, joista 32 on tehohoidossa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa tapahtunut seitsemän.

Rajoittamalla ihmisten kokoontumista ja liikkumista pyritään hidastamaan epidemian etenemistä, jotta terveydenhuolto pystyy huolehtimaan sairastuneista. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.