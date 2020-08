Ruuhkat Essoten alueen näytteenotossa jatkuvat, uusia koronatapauksia ei ole löytynyt

Ruuhkat Essoten alueen koronanäytteenotossa jatkuvat, kuntayhtymä tiedottaa.

Alkanut flunssakausi on tuonut ruuhkat näytteenottoon ja puhelinpalveluun. Essoten tiedotteen mukaan näytteenottoon pääsee tällä hetkellä vuorokauden sisällä ja tuloksen saa pian tämän jälkeen.

– Meillä jonot näyttävät olevan jonkin verran lyhempiä kuin muualla, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa viitaten koko Suomen ruuhkautuneeseen tilanteeseen.

Essote kertoi viime viikolla kahdesta uudesta koronavirustapauksesta kuntayhtymän alueella. Uusia tapatuksia ei ole tullut ilmi viikonlopun aikana.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 601.

Tautitapausten sukupuolijakauma jakautuu lähes tasan miesten ja naisten välillä. Varmistetun tartunnan saaneista naisia on 50,4 prosenttia ja miehiä 49,6 prosenttia.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 540 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 828 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (931) ja Espoossa (877).