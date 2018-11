Varovasti tien päällä! — Ajokeli on maanantaina huono Etelä-Savossa

Tielläliikkujien kannattaa maanantaina pitää maltti mukana. Liikennevirasto ja Ilmatieteen laitos varoittavat huonosta ajokelistä.

Keli on huono lumisateen ja kuuraisten teiden vuoksi. Kelivaroitus on Etelä-Savossa annettu kello 16:een saakka. Kelivaroitus on annettu myös muun muassa Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelle.