Rantasalmelle tulossa uusi lomaresort – Kuru Saimaa Resort on aikuisille suunnattu rauhoittumispaikka

Rantasalmelle suunnitellaan uutta resort-tyyppistä lomakylää. Kuru Resort Saimaa on aikuisille suunnattu rauhoittumispaikka, jossa yhdistyy ensiluokkainen asiakaskokokemus ja luonnon rikkaus sekä monipuolisuus” sanoo yhtiön toimitusjohtaja ja osakas Tiina Seppänen.

– Saimaan alueella on tehty vuosikausia hyvää työtä matkailun saralla ja uskomme vahvasti alueen kiinnostavuuteen ja mahdollisuuksiin. Potentiaalia alueen kansainvälisen matkailun kasvattamiseen ja kehittämiseen on paljon. Maailmallahan tämäntyyppisiä lomaresorteja on paljon.

Loma-asuntojen lisäksi muutakin

Kuru Resort Saimaan rakennustöiden suunnitellaan alkavan tulevana keväänä. Lomakylä nousee Rantasalmen Porosalmelle Hietalammen rannalle. Alue on linnun tietä muutaman sadan metrin päässä Järvisydämen lomakylästä. Hietalammella ei ole sallitua liikkua moottoriveneillä, joten luonnonrauha resortissa lienee turvattu.

Alueelle aiotaan rakentaa 16 korkeatasoista loma-asuntoa, lake villaa, joissa kussakin on oma spa-tila saunoineen. Villat ovat 34 neliömetrin suuruisia.

– Jokaisesta villasta on näkymä järvelle suurten panoraamaikkunoiden kautta, Seppänen kertoo.

Rakennuslupia haetaan parhaillaan ja Seppäsen mukaan neuvotteluja on käyty tiiviisti Rantasalmen kunnan kanssa.

Kuru Resortiin aiotaan rakentaa loma-asuntojen lisäksi hiljaisia tiloja, lounge, ravintola, joogasali, day spa ja rantasaunoja. Kuru Resort Saimaan suunnitellaan avautuvan kesän 2021 aikana.

Kaavailtiin aiemmin Ylöjärvelle

Hankkeen taustalla on Jutta ja Juha Larmin kehittämä matkailukonsepti, jonka oli alun perin tarkoitus rakentua Pirkanmaalle Ylöjärven Kuruun. Hanke raukesi, mutta lopulta Larmit päätyivät yhteistyöhön Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskasen kanssa. Jutta Larm, aiemmalta nimeltään mm. Gustafsberg, on monille tv:stäkin tuttu hyvinvointiyrittäjä.

Tiina Seppänen on aiemmin toiminut yrittäjänä omassa yritys- ja yrittäjyysvalmennukseen keskittyvässä yrityksessään. Hänet tunnetaan Savonlinnassa myös toiminnastaan Savonlinnan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana. Jatkossa hän kertoo keskittyvänsä täysipainoisesti Kuru Resortin toimitusjohtajan tehtävään.

– Vastasin hyvin nopeasti kyllä, kun tätä pestiä ja osakkuutta tarjottiin, Seppänen sanoo.

Hankkeessa on mukana myös matkailuun ja vapaa-aikaan erikoistunut pääomasijoittaja Nordia-rahasto.