Mia Lindström Etelä-Savon Työterveyden johtoon – "Koronan jälkeenkin on jatkettava palvelujen uudistamista"

Etelä-Savon Työterveys Oy ja lääkärikeskus Ikioma Oy saavat uuden toimitusjohtajan.

Tehtävään on valittu filosofian maisteri Mia Lindström. Hän aloittaa uudessa tehtävässään perehdytysjakson jälkeen 1.1.2021.

Lindströmillä ei ole lääkäritaustaa, mutta pitkä kokemus terveydenhuollon johtotehtävistä.

Hän toimi helsinkiläisessä terveydenhuollon laadunarviointipalveluja tuottavassa Labquality Oy:n toimitusjohtajana kesti kymmenen vuotta ja irtisanoutui tehtävästä kesäkuussa.

Lindström on toiminut myös Oy Aga Ab:ssä lääkekaasuliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Muutosjohtaja ja kehittäjä

Lindström luonnehtii itseään muutosjohtajaksi ja liiketoiminnan kehittäjäksi.

– En ole lääketieteen vaan johtamisen asiantuntija. Tehtäväni on luoda ammattilaisille hyvät mahdollisuudet tehdä työtään.

– Olen työskennellyt lääkärien kanssa paljon, joten puhun lääkäriä ihan riittävästi, Lindström keventää.

Koronapandemia on muuttanut myös työterveyshuollon ja lääkäriasemien toimintaa.

– Pandemian jälkeenkin on kehitettävä uutta normaalia. On luotava uusia tapoja ihmisten hoitamiseen. Tällaisia ovat muun muassa digitaalisuuteen perustuvat etäratkaisut, Lindström miettii.

Valtolan viides lapsi

Yhtiöiden nykyinen toimitusjohtaja Pirkko Valtola on siirtymässä eläkkeelle.

– Tunnelma on haikea. Yhtiö on ollut neljän oman lapsen lisäksi se viides lapsi. Mutta nyt on hyvä aika vahdinvaihdolle. Liiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja näkemyksiä, Valtola sanoo.

Etelä-Savon Työterveys Oy ja Ikioma Oy jatkavat itsenäisinä yhtiöinä saman toimitusjohtajan alaisuudessa. Hannu Paajasesta tulee Ikioman lääketieteellinen johtaja.

On luotava uusia tapoja ihmisten hoitamiseen. — 1.1.2021 aloittava Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Mia Lindström

Sote-uudistus huolehtii muutoksesta

Mia Lindström on kotoisin Naantalista.

Etelä-Savo ja Mikkeli ovat hänelle uusia tuttavuuksia. Viikkoasunto on jo löytynyt Mikkelistä, muu perhe pysyy 17- ja 20-vuotiaiden lasten opiskelujärjestelyjen takia toistaiseksi pääkaupunkiseudulla.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat tulleet tutuiksi. Halusin siirtyä lähemmäs oikeaa asiakaspintaa ja käytännön työtä.

– Paikallinen toimija voi tehdä ja kehittää omannäköistään liiketoimintaa. Siten saamme uusia yhteistyökumppaneita ja osaavaa työvoimaa taloon, uskoo Lindström.

– Sote-uudistus pitää huolen alan muutoksesta. Työkenttä pysyy varmasti kiinnostavana, hän jatkaa.

Kasvua haetaan

Ikioma Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Etelä-Savon Työterveyden pääomistajan, Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen sanoo valintaan vaikuttaneen Lindströmin kokemus liiketoiminnan johtajana ja kehittäjänä.

– Yhtiölle on tärkeää, että digitalisoitumisen aikana sillä on maakunnallinen profiili ja asiakkaille tutut kasvot, hän korostaa.

Hämäläisen mukaan yhtiö hakee jatkuvasti kasvua.

– Maakunta on saatava haltuun. Sen ulkopuolellekin voidaan mennä, jos sopivia tilaisuuksia tulee.

Perussopimus muuttuu?

Etelä-Savon sote-kuntayhtymä Essote on Etelä-Savon Työterveyden toinen omistaja 49 prosentin osuudella. Suur-Savon osuus on 51 prosenttia.

Korkein hallinto-oikeus päätti viime viikolla, ettei Essotella ollut perussopimuksen mukaista oikeutta päättää vähemmistöosuuden ostosta, kun Mikkelin kaupunki myi keväällä 2017 yhtiön Suur-Savolle ja Essotelle.

– Tilanne ei vaikuta työterveysyhtiön toimintaan sen paremmin henkilökunnan kuin asiakkaidenkaan osalta, vakuuttaa Hämäläinen.

– Selvitämme, voidaanko perussopimukseen tehdä muutos. Asia on Essoten omistajakuntien käsissä, kommentoi Essoten johtaja, Etelä-Savon Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Kortelainen.

Juttua on muokattu 19.8. kello 17.30. Takennettu Hannu Paajasen asemaa Ikiomassa.