Yrittäjien toiveet vapaista yritystonteista eivät vastaa kaavoituksen linjauksia.

Jos tarvetta yritystilan rakentamiseen on syntymässä, yrittäjä ei saa haluamassaan aikataulussa tonttia.

Elinkeinoelämän kiinnostus kohdistuu toistuvasti pääteiden, ennen muuta Viitostien varteen.

Väitteet ovat tuttuja, mutta Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehittämispäällikkö Hannele Hynninen on myös valmis vahvistamaan ne.

Hynnisellä on pitkä kokemus yritystonteista ja elinkeinoelämän toiveista.

— On tietysti oikein, että kaupunki katsoo kaavoitusta pitkällä tähtäimellä, mutta ongelma syntyy, kun kaavoitus tähtää 25 vuoden aikaväliin ja yrityksen kvartaali on neljännesvuotta, luonnehtii Hynninen tilannetta.