Huhtasaaren sinivalkoisissa arvoissa näkyvät vahva presidentti, tiukempi maahanmuuttopolitiikka ja ero EU:sta Perussuomalaiset luottavat, että Laura Huhtasaaren Suomi takaisin -teema vetoaa kansalaisiin. Huhtasaaren presidentinvaaliasetelmia arvioi puolueen nykylinjan kannattaja Jussi Marttinen. Mari Koukkula Laura Huhtasaari tuo myönteistä nostetta perussuomalaisille, sanoo Jussi Marttinen.

Istuva presidentti Sauli Niinistö oli aivan tipalla saada ehdokkaana taakseen myös perussuomalaisten puolueen tuen.

— Oli ilmeistä, että Niinistö olisi ollut perussuomalaisten ehdokas, mutta sitten hän puuttui puolueen sisäisiin asioihin, sanoo perussuomalaisten mikkeliläinen paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Jussi Marttinen.



— Niinistö vaati tehokasta katumista, kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi. Halla-aho jo väläytteli tukea Niinistölle, mutta tuollaista Niinistön lausuntoa ei voitu hyväksyä.



Nyt perussuomalaisilla on oma ehdokas, Laura Huhtasaari.

— Huhtasaari on positiivinen tyyppi ja hänellä on viimeisen päälle sinivalkoiset arvot, sanoo Marttinen.

Marttisen mukaan presidentinvaali kiinnostaa perussuomalaisia muutenkin kuin vain oman ehdokkaan vuoksi.

— Presidentti on arvo- ja mielipidejohtaja. Huhtasaaren ohjelma on sellainen, jonka takana koko puolue voi olla.

"Kakkoskierros kyllä tulee"

Huhtasaaren linja on solidaarinen Suomen kansalaisille. Jussi Marttinen

Marttinen tuumii, että kerrankin puolueella on ehdokas, joka tulee vaalikoneessakin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

— Viime presidentinvaalissa ei tullut. Siksi en äänestänyt Timo Soinia, sanoo Marttinen.

Huhtasaari etenee Marttisen arvion mukaan toiselle kierrokselle.

— Sellainen tunne on, että kakkoskierros kyllä tulee. Huhtasaaren menestys riippuu siitä, miten äänestäjät katsovat asiapohjaa.

— Tietenkin on oltava realisti, sillä Niinistön kannatus on jopa käsittämätön tällä hetkellä. Mutta tuli Trumpistakin presidentti ja brexit toteutui.

Huhtasaari kannattaa Suomen eroa Euroopan unionista ja eurosta sekä Schengen-alueesta, tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja presidentin valtaoikeuksien lisäämistä.

— Huhtasaaren linja on solidaarinen Suomen kansalaisille.

Marttisen mukaan presidentin valtaoikeuksia voidaan lisätä, esimerkiksi niin, että hän voi tietyin perustein hajottaa eduskunnan.



Marttinen kaipaa myös perustuslakiremonttia.

— Alkuperäisessä perutuslaissa puhuttiin kansalaisen yhdenvertaisuudesta. Vuoden 1999 lainmuutoksessa se muuttui ”jokaisen tasavertaisuudeksi”. En kannata tällaista.

— Eikä julkisista varoista voi kaikkea kustantaa, esimerkiksi sukupuolenvaihdosleikkauksia. Julkiset varat on suunnattava perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon.

Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan.