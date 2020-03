Essoten alueella 12 koronavirustartunnan saanutta: osa on sairaalahoidossa

Essoten alueella on testattu kaikkiaan 160 henkilöä koronavirustartunnan varalta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on 12 koronavirustartunnan saanutta henkilöä.

Luku on torstaiaamulta, tiedotti Essote torstaina iltapäivällä.

Koronavirustartuntojen määrä Essoten alueella on loivassa kasvussa edellispäiviin verrattuna.

– Muutamat alueella sairastuneet ovat saaneet taudin vakavan muodon ja osa on sairaalahoidossa, tiedotteessa kerrotaan.

– Toistaiseksi kaikkien sairastuneiden tartuntaketjut on pystytty selvittämään. Tilanteemme on siinä mielessä hyvä, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo tiedotteessa.

Suomessa jo lähes tuhat varmistettua koronavirustapausta

THL:n mukaan Suomessa on todettu torstaihin mennessä 958 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Kyseessä on laboratoriovarmistettu luku.

Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustapauksista on ollut lieviä. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 96 potilasta, joista 24 on tehohoidossa.

Suomessa on ollut neljä koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista kolme HYKSin alueella.

