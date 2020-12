Pyhityn alueen kaavaluonnos nähtäville Pieksämäellä – Kaavaan tulossa yli 100 omarantaista tonttia

Kaavaluonnos on nähtävänä tammikuun 15. päivään saakka.

Pieksämäen kaupungin kaavoitusohjelmassa on vuorossa Pyhityn alue, joka käsittää lukuisia vesialueita aivan Pieksämäen kaupungin lähistöllä.

– Alueelle on luonnoksessa merkitty 110 uutta omarantaista tonttia. Alueella on yhteensä 396 rakennuspaikkaa, joista 286 on jo olemassa olevia, kertoo kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen.

Rannat ovat pääosin yksityisomistuksessa.

– Se, kuinka monen tontin rakennusoikeus tulee hyödynnettyä, riippuu kokonaan maan omistajien halukkuudesta myydä tontteja tai rakentaa itse, toteaa Häkkinen.

Alue soveltuu Häkkisen mukaan sekä vapaa-ajan että ympärivuotiseen asumiseen. Matkaa Pieksämäen keskustaan on reitin valinnasta riippuen viidestä kymmeneen kilometriin.

– Alueen pohjoispäässä on valmiina vesi- ja viemärijohdot ja tiestä alueella on pääosin kunnossa, kertoo Häkkinen.

Alueella on myös kaupungin ja valtion omistamia maa-alueita kuten Tuopunkangas, joka on pohjavesialuetta ja siksi osoitettu luonnoksessa virkistysalueeksi.

Järveä ja rantaa riittää

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt, joita ovat Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi.

Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150–200 metrin levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen.

Yleiskaava-alueen vesipinta-ala on noin 19,7 neliökilometriä ja rantaviivan pituus on noin 125 kilometriä, josta asemakaavoitettua rantaviivaa on noin 2,2 ja ranta-asemakaavoitettua rantaviivaa noin 16,6 kilometriä.

Pyhityn alueen rantaosayleiskaava on tullut vireille ja rantaosayleiskaavan luonnos liitteineen on nähtävillä 1.12.2020 – 15.1.2021 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.