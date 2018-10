Autoilija, huomioi tämä: Juvantien ja Tuppuralankadun liittymän liikennevalot ovat Mikkelissä pois käytöstä tiistaina ja keskiviikkona

Juvantien ja Tuppuralankadun liittymän liikennevalot Mikkelissä ovat väliaikaisesti pois käytöstä tiistaina ja keskiviikkona, kaupunki tiedottaa. Lisäksi torstaina liikennevalojen liittymäaluetta päällystetään uudestaan.

Työ voi aiheuttaa ruuhkautumista ja autoilijoiden toivotaan siksi käyttävän muita reittejä. Pieksämäen suunnasta tuleva voi välttää työmaan esimerkiksi ajamalla ensin Viitostielle ja siitä aseman liittymästä kaupunkiin.

Mikkelin kaupunki on kohentanut syksyn aikana sekä Juvantien ja Tuppuralankadun liikenneturvallisuutta. Liikennevalojen uusimisen lisäksi suojateiden yhteyteen on rakennettu keskisaarekkeita ja turvattomia suojateitä on poistettu.

Remontin tavoitteena on pienentää Juvantien ajonopeuksia.