Essoten ylihammaslääkäri: Hammashoidon puhelinpalvelu on toiminut koko vuoden moitteettomasti pandemiasta huolimatta

Suun terveydenhuollossa ajanvaraus ja puhelinneuvonta toimivat hyvin. Samanlaisia ongelmia kuin perusterveydenhuollossa ei ole, oikaisee Essoten ylihammaslääkäri Virpi Laine.

Länsi-Savo kertoi keskiviikkona, että Itä-Suomen aluehallintovirasto on huomauttanut Essotea toimimattomasta puhelinpalvelusta perusterveydenhuollossa ja hammashoidossa.

Terveydenhuoltolaissa on määritelty, että vähintään 80 prosenttiin saapuvista puheluista pitää vastata viiden minuutin sisällä ja jos takaisinsoittopalvelu on käytössä, asiakasta on tavoiteltava kunnes hänet saadaan puhelimitse kiinni.

– Suun terveydenhuollossa nämä tavoitteet on saavutettu pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta tänä vuonna kaikkina kuukausina, Laine kertoo.

Tavoitteet on saavutettu vähintään 84-prosenttisesti, parhaimmillaan on päästy 94 prosentin lukemiin.

Viime vuonna tavoitteesta jäätiin neljänä kuukautena. Tilanne oli pahin huhtikuussa, jolloin vain 67 prosenttiin puheluista pystyttiin vastaamaan tai soittamaan asiakkaalle takaisin.

Juuri tuo kuukausi valikoitui THL:n selvitykseen, jonka pohjalta aluehallintovirasto teki omaa valvontatyötään.

Puhelu ohjautuu vapaaseen numeroon

Hammashoidossa kiireelliset ja kiireettömät asiakkaat soittavat samaan numeroon, josta saa sekä neuvontaa että ajan hammaslääkärin vastaanotolle.

Kiireettömän ajan saa meiltä kuukauden tai puolentoista päähän. — Virpi Laine

Päivystyspotilaille ja normaaleille ajanvarauspotilaille on omat valintansa puhelun ollessa käynnissä, joten päivystyspotilaiden ei tarvitse odotella samassa jonossa kiiretöntä aikaa varaavien kanssa.

– Puheluihin vastaavat aina alan ammattilaiset eli hammashoitajamme, Laine toteaa.

– Puheluihin vastataan Mikkelin toimipisteiden lisäksi Juvalla, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa. Tilannetta on parantanut oleellisesti se, että puhelu ohjautuu aina sinne, missä siihen pystytään vastaamaan ensimmäisenä.

Kiireettämän ajan saa noin kuukauden päähän

Laine arvioi, että koronapandemian takia kiireettömiä aikoja ei varata normaaliin tahtiin.

– Kiireettömän ajan saa meiltä kuukauden tai puolentoista päähän. Hammastarkastuksen saamisessa kestää hieman pidempään.

Toisaalta henkilökunta on avustanut pandemian taltuttamisessa eikä palveluja ole ollut keväällä saatavilla normaalisti.

– Suun terveydenhuollossa jouduttiin perumaan tänä keväänä pandemian takia noin 8 500 vastaanottokäyntiä. Henkilöstö osallistui varsin laajasti epidemian torjuntaan, muun muassa koronanäytteiden ottamiseen, tartunnanjäljitykseen, kotisairaanhoitoon ja yli 80-vuotiaille tehtyjen puhelujen soittamiseen. Tilanne normalisoitui vasta kesän mittaan, Laine kertoo.

– Vaikka paine vastaanotoille on ollut kesästä alkaen runsasta, sekä välittömän puhelinyhteyden saanti että myös vastaanotoille pääsy on pystytty turvaamaan.