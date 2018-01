Pietarinpirtti sai puhtaat paperit avilta — Essote ei ole vielä päättänyt uusien asiakkaiden ohjaamisesta taloon Ikäihmisten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti on ryhtynyt asiakasturvallisuutta korjaaviin toimiin, toteaa Itä-Suomen aluehallintovirasto. Pietarinpirtin johtaja iloitsee avin päätöksestä. Vesa Vuorela Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Pietarinpirtin uusi johtaja on ryhtynyt korjaaviin ja kehittäviin toimiin asiakkaiden ja lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto avi on päättänyt, että sillä ei ole aihetta jatkotoimiin Mikkelin vanhainkotiyhdistyksen pyörittämän Pietarinpirtin valvonnassa. Avin mukaan Pietarinpirtti on ryhtynyt asiakasturvallisuutta varmistaviin korjaaviin toimiin ja toteuttamaan omavalvontaa.

Vanhusten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti on ollut avin valvonnassa syksystä 2016 lähtien.

— Sosiaalihuollon valvonta on päättynyt. Nämä asiat ovat nyt kunnossa, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa.

Avin mukaan Pietarinpirtin uusi johtaja on ryhtynyt korjaaviin ja kehittäviin toimiin asiakkaiden ja lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi.

Mervi Piispa aloitti Pietarinpirtin määräaikaisena vastuuhenkilönä heinäkuussa ja hänet vakinaistettiin marraskuussa 2017. Aikaisempi johtaja Raija Lind on jäänyt eläkkeelle.

Pietarinpirtin johtaja odottaa: "Nyt pannan pitäisi loppua"

Pietarinpirtillä on ollut viranomaiselta vain sosiaalihuollon lupa, ei terveydenhuollon lupaa palvelujen antamiseen. Essote vaati uudessa puitesopimuksessaan, että myös terveydenhuollon lupa on oltava tehostettua palveluasumista tarjoavalla. Pietarinpirtti haki lupaa ja sai sen ennen joulua.

Essote ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Pietarinpirttiin sen ollessa avin valvontamenettelyssä. Linjaus on edelleen voimassa.

Nyt Pietarinpirtin johtaja Piispa iloitsee avin tuoreesta päätöksestä.

— Kaikki on ok. Tätä päätöstä Essote on käsittääkseni odottanut — nyt pannan pitäisi loppua. Essotesta ei ole vielä tullut infoa tähän päätökseen liittyen.

Essote toiminta avin selvityksessä vielä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kieltäytyi kommentoimasta Länsi-Savolle vielä tässä vaiheessa avin päätöksen merkitystä.

Avi selvittää edelleen, onko Essote Pietarinpirtin palveluiden ostajana valvonut riittävästi sitä, että palvelutalon toiminta toteutuu asianmukaisesti.

— Essote on lähettänyt meille selvityksen jo syyskuussa, mutta emme ole ehtineet tehdä siitä päätöstä vielä, kertoo terveydenhuollon ylitarkastaja Marja Hyvärinen avista.

Virasto aloitti Pietarinpirtin valvonnan, kun Essote ilmoitti yksikön toiminnassa ilmenneen selvittämistä vaativia puutteita.

Syksyllä lääkityspoikkeamia 25

Pietarinpirtin tilanne nousi julkisuuteen loppuvuodesta, kun sen toiminnasta oli tehty ilmoituksia lääkevirheiden ja puutteellisen kulunvalvonnan vuoksi.

Pietarinpirtti määrättiin heinäkuussa 2017 päivittämään omavalvontasuunnitelmansa yhdessä henkilöstön kanssa. Nyt näin on tehty.

Omavalvonnan idea on, että sen kautta tulevat esille epäkohdat ja ne voidaan korjata.

Pietarinpirtin omavalvonnassa ajalla 1.8.—31.12.2017 on kirjattu lääkityspoikkeamia 25. Niistä yksi oli läheltä piti -tilanne. Hyvärisen mukaan lähtökohtaisesti poikkeamia ei saisi tulla, mutta inhimillisiä virheitä käy.

Avin saamien selvitysten mukaan Pietarinpirttiin on rakennettu kaksi uutta lääkkeenjakohuonetta. Lääkkeenjako on keskitetty tietyille työntekijöille, joille on varattu siihen riittävästi aikaa. Piispan mukaan näiden muutosten tulisi vähentää lääkepoikkeamia.

Tarkastelun aikana tapahtui kaksi asiakkaan karkaamista. Yhdessä tapauksessa asiakas lähti ulko-oven kautta ulos, kun toisen asiakkaan omainen tuli sisään. Pietarinpirtin selvityksen mukaan hoitajat reagoivat välittömästi ja asiakas haettiin takaisin sisälle.

Tapauksen jälkeen Piispa ohjeisti henkilöstöä niin, että ulko-oven avaajalla on oltava näköyhteys ovelle fyysisesti tai valvontakameran kautta.

Poliisi: Esitutkinta vielä kesken

Pietarinpirttiin liittyvässä työsyrjintä- tai työturvallisuusrikosepäilyssä esitutkinta on vielä kesken. Näin kertoo rikoskomisario Johanna Parviainen.

Pietarinpirtissä tehtiin keväällä 2017 häirityksi tulleen työntekijän pyynnöstä työsuojelutarkastus, joka johti jatkotoimiin. Aluehallintovirastossa katsottiin Pietarinpirtin laiminlyöneen velvollisuutensa puuttua työpaikkahäirintään.

Koko selvitysvyyhti sai alkunsa, kun kaksi Pietarinpirtin sairaanhoitajaa teki elokuussa 2016 niin sanotun huoli-ilmoituksen palvelutalon toiminnasta.