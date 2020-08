KHO: Essoten valtuusto ylitti toimivaltansa Etelä-Savon Työterveys Oy:n kaupassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut ratkaisunsa Etelä-Savon Työterveys Oy:tä koskevasta valituksesta. KHO katsoo, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustolla ei ollut perussopimuksen mukaista toimivaltaa päättää asiasta.

Päätös ostaa vähemmistöosuus työterveysyhtiöstä oli siten lainvastainen. KHO säilytti näin voimassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden vastaavan päätöksen. Essote valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime kesänä.

Hallinto-oikeus ja myös korkein hallinto-oikeus katsoivat, että Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden hankkiminen oli Essoten perussopimuksen vastaista, sillä työterveyspalvelujen tarjoaminen ei kuulu kuntayhtymän tehtäviin.

Mikkelin kaupunki myi keväällä 2017 työterveysyhtiönsä 2,6 miljoonalla eurolla Osuuskauppa Suur-Savolle ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Essoten valtuusto hyväksyi kaupan kesäkuussa 2017.

Ratkaisusta valitti mäntyharjulainen valtuutettu.

Suur-Savo omistaa Etelä-Savon Työterveys Oy:stä 51 prosenttia ja Essote 49 prosenttia. Kauppahinnasta Suur-Savo maksoi 1,326 miljoonaa euroa ja Essote 1,274 miljoonaa euroa.

– Meidän on nyt pohdittava, mitä tästä seuraa käytännössä ja harkittava huolella jatkotoimet. Essoten päättäjien selkeän enemmistön vahva tahto on, että noin 3700 ihmisen henkilöstömme tarvitsee työterveyden vähintään kuntayhtymän lähipiiristä. Sikäli tämä on tietysti valtava pettymys. Perussopimuksen vanhentunut kirjaus työterveystoiminnan kiellosta Essoten toimialana tulee varmasti puntaroitavaksi, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tiedotteessa.