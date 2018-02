Kaikki eivät pakkasta pelkää, mutta hiihtolomaa voi pitää sisälläkin — Akselin lastenmaailmaan poikkeukselliset aukiolot, Pomppulinna saapuu Mikkeliin torstaina Ski Tornimäellä puolestaan on keskiviikkona tapahtuma, jossa voi tutustua lumiluistimiin. Peruttuja Jäätori-tapahtumia pyritään korvaamaan lopputalvesta. Mari Koukkula Juho Toivanen pulkkaili tiistaina perheensä ja kavereidensa kanssa Mikkelin Tornimäellä purevasta pakkasesta ja hyytävästä viimasta huolimatta. Onneksi sylissä lämmitti kaverin koiranpentu Tahvo.

Mikkelin Tornimäen pulkkarinteestä raikui tiistaina naurunremakka, sillä yhdeksän vuotta täyttäneet Tero ja Aku Kauppinen viettivät syntymäpäiväjuhliaan kavereidensa kanssa. Juhlaa vietettiin muun muassa makkaranpaiston ja pulkkamäen parissa.



Ainakaan päivänsankari Teroa kylmä ei häirinnyt, sillä hän protestoi ajatusta kuumana tarjoiltavasta kaakaosta.

— Se on parempaa kylmänä, poika totesi.



Muuten päivä Tornimäessä oli tavanomaista hiihtolomapäivää hiljaisempi, mikä johtui poikkeuksellisen purevasta säästä.

— Pakkanen säikäytti ihmiset, vahvisti yrittäjä Keijo Andersin.



Hissit kuitenkin pyörivät Andersinin mukaan normaalisti pakkasista huolimatta. Tänään Tornimäellä on vieläpä erityinen tapahtuma, jossa esitellään niin sanottuja lumiluistimia, eräänlaisia liukaspohjaisia monoja. Välineitä saa myös itse kokeilla.

Mari Koukkula Jäinen sää hätisti mikkeliläiset Luka Mähösen ja Joonas Puntasen kaupungin pääkirjaston pelikonsolin pariin.

Lähemäelle keskiviikoksi suunniteltu Jäätori on peruttu pakkasen vuoksi. Samoin kävi Kattilansillassa viime lauantaina, mutta Mikko Romo tapahtuman järjestävästä EPF Oy:stä kertoo, että tapahtumat pyritään korvaamaan myöhemmin tänä talvena.



Sama taho pyörittää perheen pienimmille tarkoitettua kauppakeskus Akselin lastenmaailmaa, joka on tavallisesti arkisin suljettuna. Vallitsevat sääolosuhteet kuitenkin herättivät EPF Oy:ssä ajatuksen poikkeustilasta.

— Lastenmaailma on auki poikkeuksellisesti keskiviikosta lauantaihin kello 10—14, Romo kertoi tiistaina.



Lastenmaailmassa on muun muassa leikki- ja puuhanurkkaus, pomppulinnoja ja sumopuvut.

Mari Koukkula Mikko Lattunen leikitti tiistaina isosiskonsa poikaa Max Lattusta kauppakeskus Stellan Hupsistella-leikkipaikassa. Pakkasesta huolimatta perheillä oli suunnitelmissa suunnata vielä ainakin Kirkkopuistoon katsomaan jääveistoksia.

Torstaina Mikkelin kuplahallissa Raviradantiellä aloittaa aiemminkin kaupungissa vieraillut väliaikainen ja pääsymaksullinen leikkipuisto Pomppumaailma, jossa voi nimensä mukaisesti pomppia ja seikkailla sekä pelata erilaisia pelejä.



Lauantaihin saakka Mikkelissä pysyvä Pomppumaailma soveltuu järjestäjän mukaan parhaiten 3—10-vuotiaille lapsille, mutta tapahtumasta löytyy tekemistä kaikenikäisille.



Järjestäjä huomauttaa, että kuplahallissa ei ole sisälämpötila, vierailijoiden tulee varautua noin 5—7 asteen lämpötilaan.