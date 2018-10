Mikkelin Laulusiskojen johtaja Irja Haloselle Helli Suomisen stipendirahaston palkinto

Mikkelin Laulusiskojen johtaja Irja Halonen palkittiin opintokeskus Siviksen 75-vuotisjuhlassa Helsingissä Helli Suomisen stipendirahaston 500 euron henkilökohtaisella palkinnolla.



Halonen on toiminut kehittymishaluisen kuoron johtajana ja toiminnan monipuolistajana vuodesta 1979. Tätä ennen hän ennätti toimia jo kymmenen vuotta kuoron stemmaharjoittajana.



Kuorotoiminta on liittynyt Irja Halosen elämään jo lapsuudessa ja opiskeluaikoina.



Opettajakoulutuksessa ollessaan Halonen valittiin johtamaan oppilaitoksensa kuoroa ja aloittaessaan vuonna 1967 Mikkelin alakoulun luokanopettajana kuoro ja kuorotoiminta liittyi sekä koulutyön arkeen että omaan vapaa-aikaan.



Mikkelin Laulusiskot -kuoroon Halonen liittyi heti Mikkeliin muutettuaan ja toimi siinä ääntenharjoittajana ja varajohtajana, ja sitten vuodesta 1979 kuoronjohtajana.



— Laulaminen ja musiikki koskettavat ihmismieltä alueilta, joihin pelkät sanat eivät ulotu.

Tämä on ollut ja on edelleen Irja Halosen motivoija kuorotoiminnassa.



Opintokeskus Siviksen mukaan Halonen ja hänen kuoronsa Mikkelin Laulusiskot on oiva esimerkki vapaan sivistystyön hengessä toteutuvasta kulttuuri- ja harrastustoiminnasta, jossa itsensä kehittämisen ohella ohjataan toisia ja näin myös ryhmänä, kuorona, saavutetaan yhä parempia tuloksia.



Kuorotoiminnassa yksilö- ja ryhmätavoitteet toteutuvat laadukkaana kuoron yhteissointina, ihanteellisena vertaisoppimisena.



Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos ja sivistysjärjestö, joka tukee ja ohjaa järjestöllistä koulutus- ja sivistystoimintaa. Opintokeskus Sivis ylläpitää Helli Suomisen nimeä kantavaa stipendirahastoa.



Helli Suominen oli 1920- ja 1930-luvuilla opintokerhotyön uranuurtaja Suomessa. Hän ohjasi ja opasti työuransa aikana Valistusjärjestöjen opintotoimikunnassa niin järjestöjen toimihenkilöitä kuin koko kenttää.