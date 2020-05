Sijaispulasta kärsivä Essote alkaa hankkia työntekijöiden sijaisia ostopalveluna

Essote yrittää helpottaa työvoimapulaansa ulkopuolelta hankituilla sijaisilla.

Sote-kuntayhtymän hallitus päätti torstaina, että Essote alkaa ostaa sijaistyövoimaa henkilöstöpalveluyritys Sarastia-rekry oy:ltä. Yhtiöltä voidaan hankkia sijaisia sellaisiin sijaisuuksiin, jotka kestävät yhdestä päivästä kolmeen viikkoon.

Määräaikainen palvelusopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Essote pystyi päättämään hankinnasta ilman kilpailutusta, koska on yksi Sarastia-rekryn emoyhtiön Sarastia oy:n omistajista. Palvelu hankittiin siis in house- eli sidosyksikköhankintana.

Sijaisten puute on kuormittanut työntekijöitä

Syynä ostopalvelun hankkimiseen on Essotea jo muutaman vuoden vaivannut työvoimapula sijaisuuksissa kaikilla vastuualueilla.

Hallituksen kokouksen esityslistan mukaan työvoimaa on puuttunut muun muassa vanhus- ja vammaispalveluista, sairaala-, päivystys- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Sijaisia on ollut vaikea saada, mikä on kuormittanut henkilöstöä ja esimiehiä.

Sarastia-rekryn sijaispalvelu otetaan Essotessa käyttöön porrastetusti. Ensimmäisenä hankinta aloitetaan vanhus- ja vammaispalveluissa syyskuussa. Terveyspalveluihin sijaiset ovat tervetulleita loka-marraskuussa ja perhe- ja sosiaalipalveluihin tammikuussa.