Esedulla on tarjolla yli 600 paikkaa yhteishaussa — lähihoitajaksi, autoalalle ja rakennusalalle mahtuu vielä hyvin Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on tarjolla yhteishaussa 611 opiskelupaikkaa Mikkelissä ja Pieksämäellä. Valittavana on koulutusta yli 20 eri ammattiin. Valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen alkaa tiistaina 20. helmikuuta. Yhteishaku päättyy 13.3. Mari Koukkula Jasmin Haikarainen opiskelee Esedussa autonasentajaksi.

Mikkelissä on haussa 467 opiskelupaikkaa 21 ammattiin. Suurimmat aloituspaikkamäärät Mikkelissä ovat lähihoitajakoulutukseen, merkonomikoulutukseen sekä autoalan ja rakennusalan perustutkintoihin.

Pieksämäellä on haussa 144 opiskelupaikkaa 11 ammattiin. Suurin aloituspaikkamäärä Pieksämäellä on metsäkoneenkuljettajakoulutukseen. Toiseksi eniten paikkoja on merkonomikoulutukseen.

Kaksoistutkintolaiset hakevat Eseduun

Ylioppilaat voivat hakea Mikkelissä datanomiksi, lähihoitajaksi, merkonomiksi sekä hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon.

Muihin tutkintoihin ylioppilaat ja muut peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea jatkuvassa haussa.

Ammatillisten perustutkinto-opintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Kahden tutkinnon opinnoista kiinnostuneiden on haettava yhteishaussa Eseduun. Lukio-opintoihin haetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Koulutusvalmennusta tarjolla keväällä

Myöhemmin keväällä tulee hakuun ammatilliseen koulutukseen valmentava Valma-koulutus, joka on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat epävarmoja ammatinvalinnastaan tai haluavat korottaa peruskoulun arvosanojaan. Haku Valmaan käynnistyy 22. toukokuussa.

Yhteishaussa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Täyttämättä jääneet opiskelupaikat tulevat jatkuvaan hakuun kesä-heinäkuussa. Opinnot alkavat ensi elokuussa.

Juttua muokattu klo 15.52: Pieksämäellä ei ole tarjolla paikkoja ylioppilaille.