Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella koronatartuntatilanne on pysynyt muuttumattomana.

Essote tiedotti keskiviikkona, ettei uusia tartuntoja ole todettu lauantain 18. huhtikuuta jälkeen. Tartuntojen lukumäärä on edelleen 48.

Essoten mukaan koronavirustestejä on edelleen tehty runsaasti.

Pandemian myötä Essote on uudistanut perusterveydenhuollossa tapahtuvaa pitkäaikaissairauksien hoitoa.

– Jos pitkäaikaissairauden seurantakäynti on ajankohtainen, pyydän olemaan yhteydessä Terveysneuvoon tai omaan hyvinvointikeskukseen, sanoo Essoten perusterveydenhuollon ylilääkäri Jarmo Lappalainen tiedotteessa.

– Hoitaja arvioi kanssanne, onko seurantakäynti tarpeellinen ja ohjelmoi mahdolliset tutkimukset. Hän myös arvioi toteutetaanko käynti puhelinvastaanottona vai fyysisenä käyntinä.

Terveysneuvoon yhteyden saa parhaiten puhelimitse numeroon 015 211 411 tai kiireettömän yhteydenottopyynnön avulla Essoten nettisivuilla.

Koronakuolemia on Suomessa nyt 172

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 172, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL torstaina. Määrä nousi keskiviikosta 23 tapauksella.

THL:n mukaan Suomessa on yhteensä 4 284 varmistettua koronavirustartuntaa.

Uusia varmistettuja tartuntoja on 155. Uusien tartuntojen lukumäärä on nousussa, sillä keskiviikkona uusia tartuntoja ilmoitettiin olleen 115.

Tehohoidossa on 60 potilasta.

Naiset ovat tartunnan saaneista edelleen hienoinen enemmistö: 52,5 prosenttia varmistetun virustartunnan saaneista on naisia.

Ikäryhmässä 50–59-vuotiaat on yhä eniten tartuntoja, kaikkiaan 853. Vähiten tartuntoja on alle yhdeksänvuotiailla (86) ja alle 20-vuotiailla (211). Ikäryhmissä 20–29, 30–39 ja 40–49 on kaikissa noin 700 tartuntaa.