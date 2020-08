Yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea on jakamatta ainakin kymmeniä miljoonia. Pelkästään 15 suurimmassa kaupungissa tukea on jakamatta yli 80 miljoonaa euroa, mikä on kaksi kolmasosaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) suurimmille kaupungeille myöntämistä määrärahoista.