Asiointi on turvallista koronaviruksesta huolimatta, korostaa Santeri Seppälä.

Koronavirusepidemian alkaessa julkisen terveydenhuollon viesti oli välttää muuta asiointia. Tilanne on kuitenkin nyt erilainen, sillä koronavirustilanne on Etelä-Savossa yhä rauhallinen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essotella on hyvä valmius huolehtia vastaanotolle tulevista asiakkaista.

– Alkuvaiheessa jouduimme toki kovasti jarruttamaan muuta asiointia, koska ihmisiä oli paljon koulutuksessa. Mutta nyt on hyvä hetki tulla, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo.

Mikäli vastaanotolle lähtöä ennen kokee vointinsa sairaaksi, kehottaa Seppälä soittamaan ensin päivystysapuun (puh. 116 117), mutta koronavirus ei saa olla syy jättää hoitamatta vaivoja jos ei mitään hyvää syytä ole.

– Nyt on tultu hoidattamaan liian myöhään sairaustapauksia, jotka ovat paljon vakavampia kuin korona. Vastaanotolle pitää tulla, jos siihen on syy, korostaa Seppälä.

Aikoja on peruttu edelleen

Seppälän mukaan asiakkaat ovat edelleen peruneet aikojaan. Eteläsavolaiset ovat peruneet aikoja muuta maata vähemmän, mutta määrä on silti Essoten tiedotteen mukaan liikaa.

– Jos aika on olemassa ja flunssaoireita ei ole, ei perumiseen ole mitään syytä. Sairaala on jaettu tarkasti eri osastoihin ja täällä on turvallista käydä, kannustaa Seppälä.

Aikanaan koronakriisin hellittäessä jonot voivat olla pitkät, Essotesta muistutetaan.

Erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta on jo lähes normaalilla tasolla.

– Olemme pystyneet palaamaan jo noin 90 prosenttiin normaalista, kun tilanne oli 50–60 prosentissa, Seppälä toteaa.

Koronatilanne on edelleen päällä

Viikonlopun jäljiltä ei uusia tartuntoja ole löytynyt, Essote tiedottaa. Essoten hoidossa olevista infektiopotilaista 99 prosenttia on muita kuin koronapotilaita, sanoo Seppälä.

– Kokonaistilanne on pysynyt hyvin rauhallisena. Riskiryhmien suojaaminen on edelleen todella tärkeätä. Annettuja ohjeistuksia tulee noudattaa ja vierailuja riskiryhmien luo välttää, Seppälä sanoo tiedotteessa.

Rauhallinen tilanne ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Essotessa yhä oltaisi valppaana.

– Tilanne on silti yhä päällä ja koronan hoito sitoo satoja ihmisiä.