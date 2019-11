Namikan vuoro oli järjestää naisten messut Mikkelissä — Suosittu tapahtuma veti väkeä tuttuun tapaan, Laajalammen martat myivät 14 kuivakakkua parissa tunnissa

Adventtiloskasta ei ollut tietoakaan lauantaiaamuna, kun naisten messut avasi ovensa Otavankadulla Mikkelissä aamuyhdeksältä.

Tapahtuma on vuodesta toiseen osoittautunut menestykseksi, eikä tämä vuosi tee poikkeusta.

— Yleensä kotiin ei ole tarvinnut viedä juuri mitään, kertoo neljättä kertaa messuille osallistuva Virpi Laukkanen.

Hän on antanut leipomuksilleen leikkisän tuotenimen Kotileipomo Hau. Tuotekehitykseen ovat osallistuneet lapset Joonatan, Topi ja Lotta.

Puolen päivän aikaan lauantaina Laukkasen varastot olivat huvenneet jo huomattavasti ja tuotekehittäjät alkaneet huolestua, jäävätkö he tyystin ilman äidin tekemiä herkkuja.

— Kyllä he jo kotona valittivat, että eivätkö saa maistaa mitään, äiti Laukkanen nauraa.

Vesa Vuorela Joonatan, Topi, Virpi ja Lotta Laukkanen.

Laajalammen martat ovat tuoneet myyntiin talkoilla tekemiään tuotteita jo ties monennettako kertaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Honkanen pohtii varovasti olleensa mukana messuilla ainakin 15 kertaa.

— Tuotteet ovat menneet todella hyvin kaupaksi, olemme parissa tunnissa myyneet 14 kuivakakkua. Monet ovat sanoneet, etteivät ehdi leipoa itse jouluksi.

Myös piparkakut näyttävät menneen kuin kuumille kiville, eikä ihme, Laajalammen martoilla on naisten messuja varten oma salainen piparireseptinsä.

— Siinä ei ole mausteita niin paljon kuin yleensä piparitaikinoissa, paljastaa myyntivuorossa oleva Annikki Romo.

Tulot yhdistys käyttää toimintaansa, kuten luennoitsijoiden palkkioihin.

Vesa Vuorela Laajalammen marttojen Annikki Romo ja Anja Honkanen sovituspuuhissa.

Vastuujärjestäjä rahoittaa koripalloa

Naisten messut on mikkeliläisten järjestöjen yhteinen joulumyyjäistapahtuma ja sen järjestämisvastuu vaihtuu vuosittain.

Tänä vuonna työrukkasina ovat olleet Mikkelin NMKY:n minipoikien ja C-poikien vanhemmat.

— Tämän vuoden järjestäjä valitsee aina seuraavan vuoden järjestäjän. Etusijalla ovat uudet yhdistykset, kertoo koripalloilevien lasten äiti Heli Günther.

Tapahtuman valmisteluihin on mennyt aikaa pari kuukautta. Talkootyö kuitenkin kannattaa, sillä messujen järjestämisestä kertyy seuran kassaan tuloja, joilla maksetaan muun muassa salivuokria ja valmentajien palkkioita.

— Talkoisiin on osallistunut parikymmentä vanhempaa, mutta ydintiimissä on ollut neljä ihmistä.

Vesa Vuorela Mikko Siitonen ja Anri Tanninen olivat ensimmäistä kertaa myyntivuorossa naisten messuilla. Jääprinsessojen huoltajat keräsivät varoja Mikkelin luistelijoiden kassaan.

Namikan omalta myyntipöydältä löytyy muun muassa korvakoruja, jotka ovat kuin pienet koripallot. Güntherin korvissa roikkuu samaa teemaa toistavat, emaloidut korut.

Vaikka harrastus on lasten, vie se vanhemmilta aikaa sen verran, että koripallon voi hyvällä syyllä sanoa olevan koko perheen yhteinen juttu.

Naisten messuilla tunnelma on aina hyväntuulinen ja rutinoituneet vakiokävijät osaavat suunnata tutun myyntipöydän tuotteiden äärelle.

Mikkelin luistelijat on messujen vakiokalustoa, jääprinsessojensa huoltajat Mikko Siitonen ja Anri Tanninen sen sijaan ensikertalaisia. Hekin ovat messujen suosiosta liki hämmentyneitä.

Olemme parissa tunnissa myyneet 14 kuivakakkua. — Arja Honkanen

— Etenkin gluteenittomat tuotteet ovat käyneet kaupaksi. Ja pikkuleivistä tehdyt kuuset! Niitä olisi mennyt enemmänkin.

Saman käytävän varrella kulttuuriyhdistys Korpin naiset ovat asettaneet esille villalankoja ja kirjallisuutta.

Kirjailijat Anne Leinonen, Helena Waris, Satu Piispa-Hakala ja porukan visualisti Maikki-Noora Karvinen kertovat ihmisten hipelöivän hyristen kotivärjättyjä lankoja ohikulkiessaan.

Leinonen on havainnut, että etenkin petrolinsininen ja tumma violetti miellyttävät väreinä kävijöitä kaamoksen keskellä.

Vesa Vuorela Kulttuuriyhdistys Korpin naisenergiaa: Anne Leinonen, Helena Waris, Satu Piispa-Hakala ja Maikki-Noora Karvinen.

Korpin pöydällä on pieni, mutta kattava valikoima yhdistyksen jäsenten tuotantoa. Tarjolla on muun muassa Kolkkokollektiivin tuore Lapiot käteen, tyttäret -kirja, jonka teossa Piispa-Hakala on ollut osallisena.

Naistenmessuilta nelikko hakee vauhtia ammatillisen kehittymisen tueksi perustetun yhdistyksensä toimintaan.