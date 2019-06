Markku Pöyry valittaa Pertunmaan tarkastuslautakunnan erottamisesta

Pertunmaan kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan entinen jäsen Markku Pöyry (ps.) on jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen tarkastuslautakunnan erottamisesta. Valtuusto erotti lautakunnan huhtikuun kokouksessaan. Pöyry vaatii päätöksen kumoamista.

Erottamista valmistellut tilapäinen valiokunta perusteli erottamista sillä, että lautakunnan kokouksesta on annettu ulkopuolisille salassa pidettävää tietoa ja tarkastuslautakunta on toimintakyvytön, eivätkä jotkut lautakunnan jäsenet nauti valtuuston luottamista.

Kun valtuusto oli erottanut lautakunnan, se valitsi siihen uudet jäsenet, mutta ei enää Pöyryä.

Pöyry perustelee valitustaan sillä, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, päätös on ollut mielivaltainen ja valmistelussa on tapahtunut virhe.