Etelä-Savon läntisen puolen kunnat eivät ole nostamassa verotustaan ensi vuodelle.

Usealla kunnalla ovat veroratkaisut käsittelyssä nyt maanantaina. Valtuustot saavat eteensä veroesityksen, johon ei ole tarjottu korotusta.

Paineet veroprosenttia kohtaan ovat kuitenkin tuntuvia. Verotulot kasvavat korkeintaan vähän ja valtionosuudet putoavat. Samalla kunnat vahtivat sote-kuntayhtymä Essoten menoja.

Maakunnan kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja, Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen on huolissaan.

— Näyttää siltä, että maakunnan tällä puolella vain yhdellä kunnalla verotulo on nousussa. Muilla kasvu on käytännössä nollan tienoilla. Samaan aikaan lähes kaikilla valtionosuudet putoavat.

— Asetelma luo painetta veroprosenttia kohtaan ja vaikeuksia ensi vuoden talousarvion valmisteluun, laskee Ruhanen.