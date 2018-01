Mikkelin sairaalaparkki lisää suosiotaan, toriparkki teki kävijäennätyksen — Maksullinen parkkitalo on silti vielä mörkö monelle mikkeliläiselle Sairaalaparkin alku oli odotettua vaisumpi, kun suoraa kulkuyhteyttä sairaalaan ei saatukaan käyttöön. Asiakkaita tulee silti tasaisena virtana, kun käymme katsastamassa Mikkelin uusimman parkkitalon tilanteen. Risto Hämäläinen Mannerheimintiellä sijaitsevan Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n pysäköintitaon puomi nousee arkipäivänä tasaiseen tahtiin.

Mikkelin keskussairaalan pysäköintitalon ajoluiskassa on liikennettä kylmänä tiistaiaamupäivänä. Autoja on jo entuudestaan silmin arvioiden kohtuullinen määrä ainakin kahdella alimmalla tasolla.

— Noin 170 niitä on. Enemmänkin voisi olla, mutta ihan hyvä, sanoo luvut juuri tarkistanut Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n toimitusjohtaja Martti Lokka. Olemme katsastamassa, miten paljon puhuttanut, pian 11 kuukautta toiminut sairaalaparkki pelittää tavallisena arkipäivänä.

Kävijöitä tasaisena virtana



Mielikuva siitä, ettei sairaalaparkkia juuri käytettäisi, romuttuu pian. Sairaalaan menijöitä tulee taloon tasaisena virtana. Hyvin näyttää löytyvän kävelyreitti myös sairaalaan, vaikka kuuman sairaalan rakennustyömaa on hankaloittanut kulkemista ja erilaisia tilapäisreittejä on ollut jo pitkään käytössä.

Toimitusjohtajan mukaan asiakkaita tulee koko ajan enemmän. Hän myöntää ettei tungosta ole 420 parkkipaikan taloon vielä päässyt muodostumaan.

— Parkin aloitusta ovat hankaloittaneet sairaala-alueen rakentamisjärjestyksessä tapahtuneet muutokset. Sairaalaparkin rakentamisen alkaessa meillä oli käsitys, että suora kulkuyhteys parkista sairaalaan olisi saatu käyttöön jo syksyllä 2017. Nyt se tulee vasta vuonna 2019, Lokka sanoo.



Suora kulku sairaalaan tapahtuu aikanaan sairaalaparkin neljännestä kerroksesta Mannerheimintien yli kulkevaa putkea pitkin. Lokka luottaa siihen, että kun sairaalaremontti aikanaan valmistuu, kasvaa myös sairaalaparkin käyttöaste.

— Se nähtiin toriparkissakin. Alku oli hiljaisempaa, mutta kun sekä Akseli, Stella että torikansi valmistuivat, käyttö lisääntyi huomattavasti, Lokka toteaa.

Toriparkki joutuu myymään eioota kuukausipaikkoja kyseleville.

Henkilökunnan pysäköinnistä palautetta





Sairaalaparkissa on jakanut mielipiteitä myös sairaalahenkilökunnan pysäköinti. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Essote on varannut sairaalaparkista henkilökunnalle 200 paikkaa, mutta työntekijä joutuu maksamaan kuukausipaikasta 41 euroa. Hintaa on pidetty kalliina.

— Palautetta tulee aina, kun pysäköinti muuttuu maksulliseksi. Minulle saakka sitä ei paljoa tule, mutta pysäköintipaikan varanneet ovat olleet tyytyväisiä, Lokka kertoo. Kuukausipaikkoja sairaalaparkista on tällä hetkellä varattuna 138.

— Essote ja kaupunki ovat lisäksi sopineet, että Saksalan toimintakeskuksen vanha piha-alue, on ilmaiseksi henkilökunnan käytössä tämän vuoden ajan, Lokka jatkaa.





Essote osti pysäköintipaikkoja itseltään

Sairaalan pysäköintitalon on toteuttanut ja sen omistaa Mikkelin Sairaalaparkki Oy, jonka omistaa Essote. Kun Essote on ostanut Mikkelin Sairaalaparkki Oy:ltä 200 paikkaa henkilökunnalleen, tilanne on pysäköintitaloyhtiön osalta sama kuin jääkiekkoseuran kausikorttien suhteen; kun paikka on myyty, rahat on saatu vaikkei sitä kukaan käyttäisi.

Kun Essote omistaa pysäköintitaloyhtiön, se ostaa paikat periaatteessa itseltään. Lokan mukaan omistaja eli Essote kuitenkin halusi, että sairaalapysäköintiä varten perustetaan oma yhtiönsä.

— Hallin operointi on helpompaa, kun sen hoitaa ulkopuolinen. Lisäksi yhtiö saa synergiahyötyä Toriparkista. Yhtiöiden välillä keskustelu on helpompaa ilman turhia välikäsiä, perustelee Lokka.

Toriparkki teki kävijäennätyksen

Seitsemän vuotta käytössä ollut Mikkelin toinen suuri pysäköintihalli, toriparkki, kasvattaa asiakasmääriään vuosi vuodelta. Viime vuonna toriparkissa pysäköi lyhytaikaisesti 257 338 kävijää.

Luku on noin 2 000 suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoteen 2015 verrattuna kävijämäärä nousi jo lähes 12 000 lyhytaikaispysäköijällä.



Myös kuukausipysäköijien määrä on noussut viime vuosina. Vuonna 2017 toriparkkiin myytiin keskimäärin 335 kuukausipaikkaa, kun kahtena edellisenä vuonna niitä oli 310.

— Tällä hetkellä kuukausipaikkoja on yli 370, eikä enempää ole nyt saatavissa. Joudumme myymään eioota, koska haluamme olla varmoja siitä, että toriparkin alkuperäinen idea kaupallisesta lyhytaikapysäköinnistä toimii ja toteutuu kunnolla, sanoo Martti Lokka, joka sairaalaparkkiyhtiön lisäksi toimii Mikkelin Toriparkki Oy:n toimitusjohtajana.



Toriparkin liikevaihto on noin 800 000 euroa vuodessa. Taloudellinen tila on hyvä. Lokan mukaan yhtiö on pystynyt maksamaan rakentamiseen liittyvät lainat aikataulussa ja lyhentänyt osakkaiden antamia pääomalainoja ennenaikaisesti yli 700 000 eurolla. Yhtiön kaikki tilivuodet ovat olleet voitollisia.



Hallissa, erityisesti maksullisessa, pysäköiminen on Mikkelissä vielä suhteellisen uusi asia, jos mukaan ei lasketa pienempiä, yksityisiä pysäköintihalleja.

Sairaalaparkin tavoin myös toriparkkiin suhtaudutaan välillä yllättävänkin suurin tuntein. Osa kaupunkilaisista ei periaatteesta suostu pysäköinnistään maksamaan ja osa ei suurin surminkaan mene toriparkkiin, kuka mistäkin syystä.

Ilmiö on tuttu Lokalle.

— Mikkeliläisillä on vielä opettelemista sen suhteen, että pysäköinnistäkin voisi sen yhdestä kolmeen euroa maksaakin. Maksuttomien parkkipaikkojen määrä kuitenkin vähenee jatkuvasti ja pysäköintimaksu on aina pysäköintivirhemaksua edullisempi, Lokka kommentoi.