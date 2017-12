"Sinisiin siirtyneiden tilalle tulee moninkertaisesti uusia jäseniä" — Perussuomalaisten uusi piiripomo uskoo puolueensa tulevaisuuteen Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin uusi puheenjohtaja Jari Rajapolvi haluaa oikeat ihmiset oikeille paikoille. Arja Reinikainen Jari Rajapolvi valittiin Etelä-Savon perussuomalaisten puheenjohtajaksi jo vaalin ensimmäisellä kierroksella.

Etelä-Savon perussuomalaisten uusi puheenjohtaja ensi vuoden alusta alkaen on Jari Rajapolvi Pieksämäeltä.

Pari viikkoa sitten Savonlinnassa pidetyssä piirikokouksessa hän sai puheenjohtajavaalin 33 äänestä riittävät 17 ja tuli valituksi ensimmäisellä kierroksella.

Pieksämäen ulkopuolella Rajapolvea ei laajemmin tunneta.

Kuka olet?

— Olen Jyväskylässä syntynyt maailmankansalainen.

— Eläkkeelle jäin vuosi sitten. Sitä ennen toimin 12 vuotta yrittäjänä Venäjällä, mistä muutin takaisin Pieksämäelle vuonna 2008. Sen jälkeen työskentelin muun muassa koulunkäyntiavustajana ja toimin myös tulkkina. Olen matkustellut paljon, ja venäjän lisäksi puhun englantia, ruotsia ja viroa.

— Politiikka on kiinnostanut minua aivan pikkupojasta alkaen. Koska olen ortodoksi, sain vapautusta uskonnontunneista. Ajan käytin lukemalla kaikki mahdolliset lehdet.

Mitä mieltä olet perussuomalaisten jakautumisesta kahdeksi eri puolueeksi?

— Perussuomalaiset puolueena jatkaa omalla tiellään. Puhdistukset piireissä ovat Jussi Halla-ahon esityksen mukaan alkaneet ja henkilövalinnat tehty. Raimo Vistbackalle toivotan onnea ja tervemenoa, sillä käsittääkseni hän oli mukana alusta asti Timo Soinin kanssa hajottamassa puoluetta.

Oletko huolissasi puolueen tulevaisuudesta?

— Näyttää vahvasti siltä, että puolueesta sinisiin siirtyneiden tilalle tulee perussuomalaisiin moninkertaisesti uusia jäseniä. Etelä-Savossa sinisten riveihin on siirtynyt alle kymmenen ja valtakunnallisesti noin 200. Tilalle on tullut 900 uutta jäsentä, joten vahvasti olemme plussalla.

Mitä haluat puheenjohtajana muuttaa piirin toiminnassa?

— Haluan kehittää toimintaa niin, että vastuuta jaetaan tasaisesti hallituksen jäsenille. Asioista päätetään ja ne hoidetaan yhdessä. Piirissä on paljon eri alojen ammattilaisia, ja on tärkeää saada oikeat ihmiset oikeille paikoille.

Miten päädyit perussuomalaisten riveihin?

— Olin mukana kunnallispolitiikassa SMP:n mandaatilla 1990-luvun alussa, jolloin olin silloisen maalaiskunnan kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa. Kiertelin edellisen pieksämäkeläisen piirin puheenjohtajan Pentti Skönin kanssa piirin tilaisuuksissa. Mukana oli usein myös Pentti Eskelinen.

Mikä mättää päätöksenteossa Pieksämäellä?

— Pieksämäellä on yksi suuri puolue, ja se on virkamiespuolue. Viranhaltijat ovat ohjanneet aivan liikaa kaupungin toimintaa, ja siitä kaikki kinaaminen on alkanut.

— Tilanne on tämän syksyn aikana muuttunut selvästi. Meillä on keskusteluyhteydet kaikkien ryhmien kanssa, ja ilmeisesti on vihdoinkin ymmärretty, ettei kiistely ole rakentava tapa hoitaa asioita.